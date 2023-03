Los gestos que ‘delatan’ a Aitana al hablar de su supuesto romance con Sebastián Yatra

Anabel Pantoja y Yulen Pereira no han sido los únicos protagonistas de los últimos días. Aitana y Sebastián Yatra también se han situado en la segunda plana mediática al estar todas las miradas puestas en ellos y en el supuesto romance que podrían haber iniciado. Algo que por ahora ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir, aunque son evidentes las pruebas que apuntan a que entre ellos hay una amistad muy consolidada, si no es un sentimiento que podría ir más allá.

Fue durante la madrugada del pasado domingo, 5 de marzo, cuando tuvo lugar en Miami la boda de Lele Pons y Guaynaa. Teniendo en cuenta que el intérprete de Cristina es un gran amigo de la pareja, su asistencia al enlace estaba más que clara. Sin embargo, llamaba la atención que los dos artistas también habían querido que Aitana viviera el día más especial de sus vidas junto a ellos, dando pie a una ceremonia y posterior convite que pasó en la mayor parte del tiempo en compañía del colombiano y de su peluquero de confianza, Jesús de Paula.

A través de redes sociales pudo verse cómo Aitana y Sebastián gozaban de una gran complicidad que ya conseguía atravesar pantallas durante su etapa como coaches en el programa de La Voz de Antena 3. Sin embargo, y sabiéndose que recientemente la catalana ha vivido la ruptura de su noviazgo con Miguel Bernardeau, son muchos los rumores que apuntan a que quizá su corazón habría vuelto a abrirse de la mano del de Medellín. Algo que ella ni ha confirmado ni desmentido con sus gestos cuando las cámaras de Gtres la han captado regresando a la capital después de haber atravesado el charco: «Estoy muy bien, muy cansada porque no he dormido nada», comenzaba explicando, para después desvelar el motivo por el que acudió al evento nupcial en cuestión: «Yo conocí a Lele hace mucho tiempo, hace como cuatro años hicimos un remix juntas y cuando he ido a Los Ángeles hemos cenado juntas y la verdad que la tengo mucho cariño y por eso me invitó», aclaraba, dejando entrever que no ha tenido nada que ver esta invitación con su vínculo con Sebastián Yatra.

Por otro lado, la cantante ha admitido que «no» ha cogido el ramo de flores de la novia y que por ende no tiene intención de pasar por el altar a corto plazo. Además, tampoco parece haber estado muy pendiente de las redes sociales, ya que confesaba no tener ni idea del momento en el que Sebastián Yatra se giraba a verla mientras permanecía agarrado del brazo de Anitta: «¿Ah sí? Pues no sé, no he estado mirando las redes. Yo siempre estoy muy feliz», se sorprendía con una ligera sonrisa, mientras indicaba estar viviendo un buen momento en su vida, nada relacionado con lo sentimental: «Todas las etapas son muy bonitas, todas son preciosas».