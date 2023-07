Aitana Ocaña atraviesa un momento de contrastes. Al mismo tiempo que se conocía que había perdido su trabajo en La Voz Kids para la próxima temporada, se sumergía en un refrescante baño en la playa. Un plan ideal para combatir la ola de calor que asola el país y del que han sido testigos todos sus seguidores en redes sociales después de que la cantante compartiera una serie de imágenes en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por αitana (@aitanax)

La joven artista ha dejado atrás un año cargado de trabajo y de compromisos musicales. Su agenda de conciertos aparece despejada hasta el próximo mes de octubre, aunque eso no quiere decir que vaya a estar de vacaciones hasta entonces. Sin embargo, lo que toca ahora es desconectar para cargar pilas y volver con más fuerza que nunca. La manera preferida de Aitana de descansar es viajar hasta las idílicas playas de las Islas Baleares para zambullirse en sus templadas aguas. Desde Formentera hasta Ibiza, la madrileña disfruta como una niña pequeña de los encantos que ofrece el archipiélago.

Aitana ha querido compartir una secuencia de fotografías a bordo de lo que a todas luces parece ser un lujoso yate. En ellas da muestras de su estilizada figura, posando con diferentes bikini sy presumiendo de silueta. Un carrusel que ha recibido un sinfín de interacciones elogiando su belleza y que ya acumula cerca de medio millón de likes.

El verano más especial de Aitana

La artista vive con tranquilidad todo el ruido que se genera a su alrededor. No es un verano más para ella, sino el primero que pasa junto a su novio, Sebastián Yatra. El colombiano y la española iniciaron hace meses una relación sentimental que los tiene embelesados y que viven con discreción.

Aitana y Sebastián Yatra. / Gtres

Lo que no ha cambiado desde el comienzo de su romance ha sido el deseo de ambos de no hacer oficial una relación sentimental un amor que es un secreto a voces. Aunque lo nieguen y no quieran ser fotografiados juntos, lo cierto es que están construyendo un proyecto de vida en común sólido, con la receta infalible del paso a paso. Asimismo, es habitual que echen balones fuera cuando se les pregunta por la discreción con la que llevan lo suyo: «Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas. Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme», dijo el intérprete de Vagabundo.

Aitana y Sebastián Yatra en ‘La Voz’ / Antena 3

Recientemente, Aitana y Yatra han sido protagonistas de una noticia un tanto amarga para el futuro profesional de ambos. Y es que La Voz Kids ha tomado la decisión de prescindir de ellos como coaches de la siguiente edición. ¿Los motivos? Se habla de que podrían no haber destinado la atención necesaria a los jóvenes talentos, pero no hay nada confirmado por parte de la cadena ni obviamente por ellos mismos. En su lugar, Antena 3 confiará en Lola Índigo y Melendi.