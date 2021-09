Ainhoa Arteta ha tenido que enfrentarse a uno de sus peores momentos. A la separación de su marido, Matías Urrea, se le han sumado una serie de problemas de salud importantes. La preocupación en torno a ella ha ido creciendo hasta el punto de que personalidades como Ana Rosa Quintana le han mostrado su apoyo.

La artista ha querido romper su silencio para poner luz sobre su estado a través de un mensaje en sus redes sociales: «Millones de gracias a todos mis seguidores, amigos y compañeros de profesión por las muestras de cariño y apoyo que recibo cada día. No os podéis imaginar la fuerza que me dais para seguir peleando. Ahora estoy en plena recuperación, y con muchísimas ganas de volver pronto a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos con vosotros. ¡Os quiero!». De esta manera ponía fin a todas las especulaciones.

Un infarto, un cólico nefrítico, amputaciones y una repentina separación. Todo esto es solo parte de lo que se ha achacado a Ainhoa Arteta en las últimas semanas y, por suerte, ni todo es verdad, ni entre las verdades todas tienen la misma relevancia. Tras varios días de informaciones cruzadas, Ana Rosa Quintana sorprendió al romper su silencio y hablar en su programa en calidad de amiga íntima de la artista vasca.

«Yo estaba con Ainhoa en Sevilla en el hospital el día que le dieron el alta. Ainhoa no ha tenido ningún infarto, Ainhoa ha tenido un cólico nefrítico, una intervención, la piedra debería estar en mal sitio, no sabemos si ya había infección, el caso tuvo que ser trasladad desde el Puerto de Santa María hasta el Virgen de Rocío de Sevilla en estado gravísimo en helicóptero. Estuvo, yo creo, 10 días en la UCI, sale de la UCI, ha estado en planta un mes», aseguraba la periodista en el ‘Club social’ de su programa.

Quintana dijo que dadas las circunstancias su amiga no lo está llevando nada mal: «Una persona que ha estado al borde de perder la vida, yo creo que lo está llevando muy bien”. Además, la periodista ha querido aclarar la verdad acerca de las amputaciones que Arteta ha sufrido, contando que “le han tenido que amputar la falange de un dedo de la mano derecha y otra pequeña falange de un pie que no le impide caminar. Se está rehabilitando al haber estado tanto tiempo en el hospital, pero está bien, está serena, no tiene ningún problema, está acompañada por sus amigos y su familia».

Ana Rosa ha pasado de puntillas por el tema de la inesperada polémica en torno al divorcio de la artista. Aunque Arteta no se ha pronunciado, su expareja, el marino Matías Urrea parece no dejar de hacerlo. Según él mismo ha contado, se enteró del final de su relación a través de la prensa. El fin de su historia de amor unido a sus llamativas declaraciones han sorprendido a toda la opinión pública y son incontables las voces que están aportando informaciones respecto a lo que fue su historia. Según publica ABC, la relación entre Ainhoa y Matías fue convulsa desde el principio y fuentes cercanas a ellos han desvelado al mencionado diario que el trato de ella hacia él no siempre fue amable, habiendo hecho el marino gala de su paciencia y tranquilidad en situaciones que bien podían haber detonado todo.

Se ha sabido también en estos últimos días que el matrimonio entre ellos nunca llegó a ser efectivo ya que, días antes del ‘sí quiero’, tuvieron una pelea que dejó la boda en la cuerda floja. Con todos los invitados ya convocados y el plan cerrado, Ainhoa y Matías siguieron adelante con la fiesta, pero no llegaron a formalizar su unión. Algo que ahora les facilitaría mucho la separación.