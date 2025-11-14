Luis Rubiales ha sido agredido por su tío Luis Rubén durante la presentación de su libro, Matar a Rubiales, en Madrid. Aunque el objetivo era el ex presidente de la Real Federación de Fútbol -que fue impactado con huevos-, la tensión también la vivió en primera persona un fotógrafo presente en el evento, con el que LOOK ha podido hablar.

Así se vivió desde dentro la agresión con huevos a Rubiales

La sala de la presentación, cuyo único foco de luz iluminaba a Rubiales, no impidió que los presentes pudieran observar todo lo sucedido. LOOK ha contactado con un testigo que, aún asombrado por lo sucedido, ha relatado cómo sucedió esta agresión desde que el familiar del autor de Matar a Rubiales entrara en la habitación donde tuvo lugar el evento.

El tío de Luis Rubiales durante la agresión. (Foto: Gtres)

«Es un tío suyo que anteriormente ya había sido noticia porque decían que tenía un problema de salud mental», nos desliza. El fotógrafo apunta que, antes de que Rubén lanzara los huevos, se dirigió a las personas presentes en el acto: «Cuando entró dijo que no nos preocupáramos, que no iba a pasar nada. Justo después empezó a tirar huevos, concretamente dos, porque no le dio tiempo a tirar más. Vino la policía y se lo llevaron detenido».

El testigo relata que, tras la agresión a Rubiales, «algunos de los presentes -e inclusive el ex presidente de la RFEF- salieron disparados a por el hombre que tiró los huevos»: «Rubiales fue en dirección a su tío para darle dos guantazos, aunque finalmente lo pararon y se han llevado a su familiar detenido».

Luis Rubiales tras recibir el impacto del huevo. (Foto: Gtres)

Debido a este acontecimiento propio de películas, el fotógrafo nos explica que «era todo como muy raro»: «Yo entiendo que no es un montaje, porque la cara de Rubiales era un poema». Además, nos cuenta con todo lujo de detalles cómo asistió el tío de Rubiales: «Iba vestido con un abrigo de pluma negro y un gorro de lana negro». Un look con el que, sin duda alguna, trató de pasar desapercibido sin éxito alguno.

La versión de Rubiales

Las imágenes -que no tardaron en hacerse virales-, dan cuenta el shock que vivió Rubiales en un día clave de su trayectoria profesional. Tras la agresión, el ex presidente de la RFEF quiso dirigirse a los presentes para hablar de lo ocurrido.

La detención del tío de Luis Rubiales. (Foto: Gtres)

«La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual», dijo. Además, no dudó en dar la identidad de la persona que le lanzó los huevos: «Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena».

En un primer momento, el protagonista del evento ha asegurado que desconocía «quién había sido», ya que, tal y como nos ha deslizado a LOOK el testigo, iba con un atuendo oscuro: «Venía tapado. Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia».