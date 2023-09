Las redes han estallado y casi sentenciado a India Martínez. ¿El motivo? Un beso de dudoso consentimiento que la cantante dio a una bailarina, hace escasos días, durante un evento de salsa y bachata en Sevilla. Ha sido la propia artista quien ha difundido las imágenes del momento en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, sin esperar, claro, la reacción que ello iba a tener. Y es que mientras algunos usuarios han aplaudido a India y tildado lo sucedido de «momentazo», los hay quienes consideran que se trata de algo «totalmente innecesario» e, incluso, han comparado el beso con el que propinó Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que se disputó en Australia y Nueva Zelanda.

«Innecesario, que manera de sexualizar todo a cambio de unos cuantos likes», «Con esto lo que se consigue es precisamente esto, dar que hablar. Cuanto echo de menos a los artistas de antes que se dedicaban a lo suyo y no a entrar en debates», «No creo que para cantar un concierto, que ven menores de edad, haga falta tocarse por todo el cuerpo y darse un beso sin ningún tipo de amor encima», «¿En serio esto hace falta? Yo no entiendo estos numeritos, la verdad. ¿Tú no eres cantante y además de las buenas? ¿Qué necesidad hay de meterse en estos circos? Decepción total», rezan algunos comentarios.

Ante tal avalancha de críticas, India Martínez ha salido al paso y aclarado la situación: «Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación…? Por favor, en lo único que se parece es que también me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 sentidos. No suelo contestar este tipo de mensajes pero es que esto me parecía el colmo. Mentira y homofobia», ha expresado, indignada.

Cabe recordar en este sentido, que la intérprete de Si ella supiera u Olvide respirar, tiene precisamente una canción con el mismo título junto al cantante colombiano de música urbana, Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera.

Además, y ahí radica la máxima explicación de la cantante, en el videoclip de ésta, que vio la luz en noviembre del año 2022, aparece la bailarina a quien da un beso, que forma parte del dúo de Daniel y Desireé, besándose con su compañero de tarima de la misma forma que India recreó en el evento antes citado. «¡Vaya revuelo! ¿No es pa tanto no? Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o qué sentido tiene (…) Creo que se han perdido este capítulo. Desiré es bailarina de la famosa pareja de bachata Daniel y Desiré y juntos hacen una especial colaboración en mi videoclip 5 sentíos, donde también hay un ‘beso’», ha explicado Martínez.