Ágatha Ruiz de la Prada, abuela por sorpresa: su hijo Tristán está esperando un bebé

Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los rostros más destacados de la crónica social. Ha creado vestidos para personalidades de la talla de la escritora Mila Ximénez, que fue una de sus musas. Participa activamente en las polémicas del momento, por eso su nombre suena con fuerza en las mejores tertulias.

Hace unos meses salió a la luz su mala relación con Carmen Lomana. Supuestamente fueron amigas en el pasado, pero la empresaria le hizo un comentario a Ágatha que no le sentó bien. Carmen reconoce que le advirtió sobre una de sus parejas y la diseñadora consideró que sus palabras eran inapropiadas.

La naturalidad que siempre ha caracterizado a Ágatha Ruiz de la Prada le ha convertido en una celebridad muy querida por el gran público, por eso no ha tardado demasiado en compartir una noticia muy sorprendente. Su hijo Tristán Ramírez Ruiz de la Prada le va a convertir en abuela. La artista ha asegurado que no sabía nada, de hecho desconocía que Tristán tenía intención de ser padre. Sin embargo, le ha hecho mucha ilusión saber que la familia va a crecer.

Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid. / Gtres

Tristán estudió Historia, pero decidió ayudar a su madre con la empresa familiar y ha terminado convirtiéndose en CEO del negocio. Forman un buen equipo porque Ágatha se ocupa de la parte creativa y él de la comercial. Pasan mucho tiempo juntos y esa es la razón por la que la diseñadora considera que es su gran amor. En una de sus entrevistas, Tristán explicó qué función exacta tenía en la empresa de su madre.

«Como director general, mi trabajo consiste en apagar fuegos y tomar decisiones estratégicas, como cómo situarnos en el mundo online y en qué países queremos estar. Veo el lado práctico de las cosas, no el artístico», explicó en El Mundo. Siempre ha estado muy centrado en su trayectoria profesional y su progenitora desconocía sus intenciones de ser padre.

Las nuevas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada sobre Tristán

En marzo de 2023, Tristán anunció que tenía novia, pero no dio ni su nombre ni demasiados detalles. Prefiere no llamar la atención en cuestiones relacionadas con su vida personal, por eso guarda tanto las distancias. A pesar de tener una madre muy famosa, intenta estar en un segundo plano y evita constantemente los escándalos. Por eso ha mantenido en secreto el embarazo de su pareja hasta el cuarto mes.

Tristán posando en un evento / GTRES

Ágatha Ruiz de la Prada conoce muy bien cómo funcionan los tiempos en los medios de comunicación, por eso ha hablado con un periodista de su confianza para desvelarle que va a ser abuela. Su hijo Tristán, a sus 36 años, está esperando un bebé. Todavía no sabe si es niño o niña, pero la diseñadora ha dado otros datos importantes

«Me apetece mucho ser abuela, pero ellos tienen muy pocas ganas. La gente joven no tiene ganas. Yo tenía muchísimas ganas de tener hijos. He disfrutado mucho con los míos y con todo lo que es el mundo infantil», declara en el diario ABC.

La diseñadora está muy unida a su hijo

Agatha Ruíz de la Prada en la MBFW Madrid / Gtres

En la entrevista citada en líneas anteriores, Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado abiertamente de la relación que mantiene con su hijo. «Tristán que es el hombre de mi vida, nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses», explica. El historiador ha mantenido el secreto hasta que la situación ha estado controlada. De momento él no ha hablado del tema públicamente, pero su madre se encargará de gestionar la noticia.

Tristán prefiere estar apartado de determinados revuelos, pues considera que su futuro está lejos de las cámaras. Ha vivido grandes experiencias y podría entretener a la audiencia con muchas historias, pero prefiere no aprovecharse de la fama de sus apellidos. Eso sí, es imposible dejar de hablar de su brillante trayectoria como empresario, pues ha conseguido que la marca de Ágatha llegue a lo más alto.