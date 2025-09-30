Malas noticias en el séptimo arte. El actor estadounidense Josh Hartnett, de 47 años, y protagonista de series como Oppenheimer o La trampa, ha estado ingresado en un hospital tras sufrir un accidente de coche en Canadá.

¿Qué le ha ocurrido a Josh Hartnett?

El representante del actor ha sido el que ha dado la noticia a través de Page Six, donde ha contado con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido y el que ha confirmado que, afortunadamente, el intérprete -que se encuentra en la grabación de su nuevo proyecto con Netflix-, ya ha sido dado de alta y, por ende, también ha regresado con normalidad al trabajo.

Josh Hartnett. (FOTO: GTRES)

Según un comunicado de prensa emitido por el Royal Newfoundland Constabulary, Hartnett se dirigía a su casa tras grabar para su nuevo proyecto como actor cuando el coche en el que viajaba chocó con un vehículo de la Real Policía de Terranova, según fuentes de la CBC. Ambos vehículo chocaron en una intersección el pasado 25 de septiembre pasada la una de la mañana. Aunque no ha habido una desgracia mayor, lo cierto es que ambos automóviles tienen importantes daños. Tras ello, el conductor de 59 años y el pasajero de 47 fueron trasladados por lesiones leves, así como el agente de la patrulla canadiense. Según desliza Page Six, el caso está bajo investigación.

Un ídolo adolescente

Durante muchos años, Josh Hartnett fue sin duda uno de los actores más aclamados de Hollywood. Comenzó en la industria cinematográfica siendo solo un adolescente, por lo que cuenta con un gran club de fans que han seguido su trayectoria desde entonces.

Conocido por protagonizar películas como Pearl Harbour, el actor decidió retirarse de los focos en el momento más álgido de su carrera. Cuando logró el reconocimiento de Hollywood, el estadounidense decidió formar una familia y cambiar el orden de sus prioridades tras conocer a Tamsin Egerton -también actriz-, la madre de sus cuatro hijos y con la que pasó por el altar en 2021.

Sin embargo, Josh decidió regresar por todo lo alto -y por la puerta grande- a su gran pasión y una de las razones de vivir. Desde hace más de un lustro que ha vuelto a la gran pantalla de la mano de Oppenheimer, La Trampa o Fight Or Flight, una de sus últimas películas y que le hizo cambiar radicalmente su look al teñirse de rubio platino y perder peso. «Quizás Hartnett esté celebrando el regreso de su carrera, o quizás simplemente esté extasiado por la emoción de estar inmerso en semejante caos. Sea como sea, la euforia de Josh es maravillosa de contemplar, y sumamente contagiosa», dijeron desde Variety sobre el mencionado filme.