El 2023 ha sido un año en el que las plataformas de streaming, las redes de cable y las producciones originales han competido y colaborado en igual medida, ofreciendo una gama tan variada como cautivadora de series que han atrapado la atención de los espectadores de todas las edades y gustos. Desde dramas intrincados hasta comedias ingeniosas, desde producciones de ciencia ficción de vanguardia hasta historias basadas en la realidad más cruda, este año ha sido un viaje emocionante a través de una amplia diversidad de géneros.

La calidad y la originalidad han sido la marca distintiva de este año en cuanto a series se refiere. Las narrativas han explorado temas contemporáneos, abordando cuestiones sociales y políticas con una profundidad sorprendente, al mismo tiempo que han presentado mundos ficticios imaginativos que han cautivado la imaginación del público. Además, un año más, más allá de la trama y la calidad técnica, el impacto emocional y la conexión con los personajes han sido factores clave que han catapultado ciertas series a la cima. Los espectadores han sido llevados a viajes emocionales profundos, se han sumergido en relaciones complejas y se han enfrentado a dilemas morales que han desafiado sus propias percepciones.

‘El cuerpo en llamas’ en Netflix

La miniserie El cuerpo en llamas se basa en un crimen verídico: el descubrimiento en 2017 del cuerpo quemado de un hombre en el pantano de Foix, Barcelona. La investigación reveló una compleja red de relaciones dañinas, engaños y violencia entre agentes de la ley de la ciudad.

La sinopsis oficial de ‘El cuerpo en llamas’ de Netflix describe así los hechos: «En mayo de 2017, el cadáver calcinado de un hombre, Pedro (Poga), un oficial de policía, es hallado en un coche en el pantano de Foix, Barcelona. Este suceso despierta gran interés público, desencadenando una investigación que desvela una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales, involucrando a Pedro, su pareja Rosa (Corberó) y el exnovio de esta, Albert (Gutiérrez)”. Este ha sido hasta ahora uno de los estrenos españoles preferidos por todos los espectadores.

‘Black Mirror’ (Temporada 6) en Netflix

La serie antológica concebida por Charlie Brooker regresará en el año 2023 con una fresca selección de capítulos que explora el lado más sombrío de la tecnología y el porvenir.

‘Black Mirror’/ Cortesía de Netflix

Este regreso ha venido acompañado de un nuevo elenco estelar: Salma Hayek, Zazie Beetz (‘Atlanta’), Paapa Essiedu (‘Podría destruirte’), Josh Hartnett (‘The Fear Index’), Aaron Paul (‘Breaking Bad’), Kate Mara (‘House of cards’), Danny Ramirez (‘Top Gun: maverick’), Clara Rugaard (‘The Rising’), Auden Thornton (‘This Is Us’) y Anjana Vasan (‘We are Lady Parts’).

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 3) en Disney +

Una vez más, la audiencia aclama el éxito de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, confirmando el anhelo por este dinámico trío. El pasado mes de agosto trajo consigo una tercera temporada cargada de más misterios y risas.

El desenlace de la última temporada nos dejó desconcertados, aún intentando descubrir la identidad del asesino en Solo asesinatos en el edificio. Mientras mantenemos nuestra expectación con esta entrega, nos reconforta saber que Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin regresarán el próximo año para continuar esta intrincada historia.

30 monedas en HBO Max

Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas. Varios siglos después, una de esas monedas emerge en un remoto pueblo español, desencadenando fuerzas sobrenaturales que amenazan con revelar secretos del Vaticano y destruir la humanidad.

‘Treinta Monedas’/ Cortesía de HBO Max

En el centro de todo está el padre Vergara, un exorcista y ex convicto que busca redención en una pequeña parroquia en ese pueblo. Aunque ansía ser olvidado, sus enemigos lo encuentran rápidamente. Cuando eventos paranormales azotan el lugar, Paco, el ingenuo alcalde, y Elena, una veterinaria curiosa, intentan desentrañar los misterios de la moneda oculta y el pasado de Vergara.

Berlín en Netflix

Berlín es una precuela de La Casa de Papel, desentrañando los orígenes de este icónico personaje. Este drama repleto de suspenso y acción se remonta a los días de gloria de Berlín, cuando decide reunir a un grupo de ladrones experimentados para un audaz golpe en París.

Su objetivo: asaltar la casa de subastas más prestigiosa. En medio de la lujuria, romance y peligros, se embarcan en una aventura meticulosamente planeada, donde la diversión se mezcla con el plan perfecto.