Todo sobre Abdullah, el doble de Cristiano Ronaldo que arrasa en la Red

¿Todos tenemos un doble? Es una pregunta que cualquier persona se ha cuestionado alguna vez en su vida. Según una investigación científica realizada por Manel Esteller -que recopiló el mismo material biológico de dos individuos parecidos- estableció que los dobles humanos comparten variaciones similares en su ADN, particularmente en relación con genes involucrados en la formación de la boca, nariz, ojos, barbilla y frente. Una investigación con la que parece estar de acuerdo Bewar Abdullah, uno de los rostros conocidos que ya está arrasando en el universo 2.0 por su parecido con Cristiano Ronaldo.

Mientras el astro portugués está atravesando el que podría definirse como su Annus Horribilis profesional, a su doble no le falta el trabajo. Bajo el nombre de @bewarabdullah en Tiktok, el joven procedente de Kurdistán se ha coronado como el doble de Ronaldo. “Los fanáticos incluso me contratan para las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y les saludo, les hace muy felices”, ha explicado para The Sun, después de haberse convertido en un fenómeno viral en la red. Al parecer, son muchas las personas que le paran por la calle para pedirle una fotografía, algo que ha aprovechado para sacarle un rendimiento económico.

Su similitud con el marido de Georgina Rodríguez le ha llevado a acumular casi dos millones de seguidores en Tiktok, el perfecto escaparate para mostrar su fanatismo por el futbolista. “Gano mucho dinero y atraigo a muchas mujeres”, ha confesado para la revista, aunque lamentablemente nunca podrá superar la fortuna del portugués. “Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad, porque nos parecemos mucho. Cuando tengo oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno y esperan a que marque Ronaldo para poder hacer el ‘siu’ de celebración”, ha relatado. Sin embargo, a pesar de su éxito en el universo 2.0 y su gran momento que está atravesando, todavía le queda un propósito por cumplir: “Conocer al verdadero Ronaldo algún día. Es mi sueño”.

Pese a que Cristiano no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que no sería de extrañar que próximamente veamos una colaboración en Tiktok de ambos, pues esta plataforma se ha convertido ya en el escenario ideal para la publicidad y, viendo el momento tan complicado en el que se encuentra el astro portugués, no sería de extrañar que recurriese a las redes sociales para remontar. Y es que, desde que concediera una polémica entrevista a Piers Morgan en la que mostró su descontento con el Manchester United, su trayectoria profesional como futbolista ha ido en picado, tanto que el equipo inglés ha tomado la decisión de rescindir su contrato.

Algo que hizo que el delantero se marchase al Mundial de Qatar sin pertenecer a ningún equipo. Durante la mayor competición de fútbol, el deportista tampoco ha estado exento de polémica, pues al quedarse en el banquillo en el cruce de octavos ante Suiza, se especuló con que había amenazado con irse del Mundial. Ahora, en mitad del revuelo que le sitúan en el centro de la polémica, ha comenzado a salir a la luz que podría estar a punto de firmar por algún equipo de Emiratos Árabes o Estados Unidos.