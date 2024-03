Cara Delevingne está enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. La madrugada de este viernes, la mansión de la actriz situada en Studio City sufrió un gran incendio y quedó calcinada por las llamas. Un suceso que dejó afectadas a dos personas: un bombero y una persona que estaba en el interior de la casa cuando ocurrió todo. Sin embargo, a pesar de la gravedad del altercado, no ha habido que lamentar daños personales, solo materiales. «Mi corazón hoy está roto. No lo puedo creer. La vida cambia en un parpadear, así que valoren lo que tienen», confesaba la intérprete en su cuenta de Instagram.

La modelo británica no se encontraba en la residencia, ya que estaba trabajando en Inglaterra en una versión teatral de Cabaret. A pesar de ello, sus mascotas, dos gatos persas blancos, sí estaban en la mansión, pero lograron sobrevivir al incendio. «¡Están vivos! ¡Gracias a los bomberos!», publicó la artista de 31 años junto a otra foto de los gatos. Cara también compartió un vídeo que mostraba varios coches de bomberos frente a su casa en el barrio de Studio City, y escribió un mensaje de agradecimiento tanto para los bomberos como para las personas que se acercaron a ayudar.

Tearing up at Cara Delevingne’s Instagram story 😭😭 she spent at least two hours thinking her pet cats had died in the house fire, but then found out the firefighters had saved them 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WVJAqdqOV7

— Stephanie Soteriou (@StephanieRiou) March 16, 2024