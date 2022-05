Los 5 momentazos de Eurovisión 2022

El festival de Eurovisión ya ha llegado a su fin. La noche de ayer en Turín estuvo llena de emoción y mucha tensión. 25 fueron los países que pisaron el escenario para demostrar todo su talento, pero finalmente solo uno resultó ganador. Y ese fue Ucrania que, con su banda Kalush Orchestra interpretando Stefania consiguió conquistar los corazones de todos los eurovisivos. Una velada especial e histórica que ha dejado infinidad de recuerdos para la eternidad.

Las lágrimas de Chanel

La venezolana, con su canción SloMo y su forma de moverse en el escenario consiguió poner a España en lo más alto, con un tercer puesto que no se veía desde 1995. Una actuación de 10 de la que Chanel se debe sentir muy orgullosa. Al bajar pletórica del escenario, la representante de nuestro país no pudo contener las lágrimas y, agradecida por todo el apoyo, recordó a sus abuelos en estos momentos tan emotivos. “Cuando he bajado del escenario he pensado en mis abuelos. Os quiero muchísimo”, se ha sincerado en un día que jamás olvidará.

Un sentido homenaje

La gala de esta 66 edición de Eurovisión ha comenzado con un emotivo momento. Debido a la triste situación que atraviesa Ucrania debido al conflicto bélico con Rusia, el talent musical ha querido rendir un sentido homenaje al ritmo de John Lennon con la canción Give Peace a Chance (Demos una oportunidad a la paz). Además, el país ha resultado finalmente ganador, situándose por encima de Reino Unido con un total de 631 puntos.

La complejidad de los trajes

Si las puestas en escenas han sido comentadas, los trajes ya ni nombrarlos. Tres han sido las vestimentas más llamativas de la gala. En primer lugar, Monika Liu, representante de Lituania, ha captado toda la atención al pisar el escenario, pues su estilismo ha recordado a Lisa Minelli. En segundo lugar, el presentador Alessandro Cattelan ha protagonizado uno de los momentazos de la noche, haciendo que las redes sociales se inundaran de memes con su ajustado traje verde al más puro estilo croma. Y por último, pero no menos importante, Lauri Ylönen, cantante de The Rasmus, no ha pasado desapercibida gracias a su chubasquero amarillo emulando al mítico capitán Pescanova.

Laura Pausini como reina de la noche

La italiana ha sido una de las presentadoras del certamen. Y ha hecho lo que mejor sabe hacer: cantar. Pero para la ocasión, no ha querido decantarse por una sola canción, sino que ha decidido hacer un recorrido de su trayectoria profesional mostrando al público un mix de sus temas más conocidos, empezando por Bienvenido y finalizando con Scatola. Un viaje lleno de nostalgia que ha culminado con una capella impresionante al son de Volare.

Meghan Markle se cuela en Eurovisión

La actuación de Serbia ha dejado a todos descolocados. El tema presentado en el festival bajo el nombre In corpore sano ha sido una auténtica oda a la salud y al pelo de la duquesa de Sussex. “¿Cuál es el secreto del cabello saludable de Meghan Markle?”, ha comenzado diciendo la canción.

La compositora e intérprete del tema, Konstrakta, no solo ha lanzado la pregunta, sino que también la ha respondido: “Creo que es la hidratación profunda”. Una de las rarezas musicales más comentadas del certamen que ha colocado a Serbia en el quinto puesto del ranking final.