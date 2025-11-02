Se cumplen quince años de aquel día en el que Genoveva Casanova acompañó a Gonzalo Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor, a la ceremonia de los Premios Nobel en diciembre de 2010. Mario recibió el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, pero los grandes protagonistas de la velada fueron, sin duda alguna, Genoveva y su hijo Gonzalo, quienes aprovecharon para oficializar su romance. Hace apenas tres años que la mexicana acababa de anunciar su ruptura con Cayetano Martínez de Irujo, el padre de su dos hijos. Según detallaron, todo se debió al «desgaste de una relación prolongada en una situación que había sufrido numerosas complicaciones por diversas causas».

Esta era la primera vez que veíamos a Genoveva ilusionada y muy integrada en la familia de Vargas Llosa tras su mediático divorcio. Ambos se hospedaron en el Grand Hotel Estocolmo, a pocos pasos de la Sala de Conciertos de la ciudad. Y un 10 de diciembre de 2010, Genoveva se presentaba a la ceremonia del brazo de Gonzalo Vargas Llosa. Para la ocasión, la mexicana optaba por un vestido negro con cuello joya y guantes a conjunto, y recubierta por una capa de astracán blanco ribeteada en zorro diseñada por Miguel Marinero. A esto podemos sumarle las imponentes joyas: unos pendientes de rubíes valorados en nada menos que 90.000 euros de la marca Chocrón.

Genoveva Casanova y Gonzalo Vargas Llosa en Estocolmo. (Foto: Gtres)

También estuvo presente Patricia Llosa, entonces esposa de Mario, quien vivió con gran emoción la gala en la que su marido recibía el Premio Nobel de manos del rey Carlos Gustavo. Durante la fiesta, en la que no faltó el tradicional vals, Genoveva bailó con Gonzalo, pero también con su entonces suegro. De hecho, también la vimos posar como una más dentro de la familia.

Sin embargo, este idílico romance duraba apenas un año más, ya que en 2011 le ponían punto y final de manera tan precipitada a como empezó. Fue la propia mexicana la que confirmaba el fin de la relación, alegando que no había ningún problema grave, sino que la distancia entre ambos había jugado un papel trascendental.

Genoveva Casanova y Gonzalo Vargas Llosa en Estocolmo. (Foto: Gtres)

«No ha habido ningún problema grave. Ha sido la distancia, yo he estado en México cuidando de mi madre, él en Libia con su trabajo… «, explicaba Casanova en aquel momento. «Las cosas van cambiando, las necesidades también. Esta situación nos ha dolido mucho a los dos, sobre todo porque él y yo nos tenemos mucho cariño. Toda mi vida va a ser una persona muy importante para mí. Nunca va a dejar de estar presente», matizaba.

Genoveva Casanova junto a la familia de Mario Vargas Llosa. (Foto: Gtres)

Un cariño que ha estado presente a lo largo de los años, e incluso cuando conocimos la triste noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa este pasado abril, y al que la empresaria quiso recordar con unas sentidas palabras. «Te fuiste rodeado del amor de tu familia, con tu ternura y tu elegancia de siempre», escribía en sus redes sociales. «Ahora te toca volar con esas enormes alas que tenías en el alma. Buen viaje, Mario…», le despedía emocionada. Y es que no cabe duda de que entre ambos siempre ha existido mucha complicidad.