La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha copado numerosos titulares. El hijo de la duquesa de Alba y su ya mujer se daban el sí, quiero en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde descansan las cenizas de Cayetana de Alba. A su enlace acudieron numerosos rostros conocidos de la televisión o de la jet set. Sin embargo, también hubo ausencias, como la de Genoveva Casanova, ex mujer del duque de Arjona, que ni siquiera estaría en España. Un movimiento que puso sobre la mesa un distanciamiento entre la de México y Mirjan. Ahora, una íntima de Casanova ha dado cuenta de si esta información es real o no.

La verdadera relación entre Genoveva y Bárbara

A lo largo de su relación con Bárbara, Cayetano ha podido reunir tanto a su entonces novia -y ya mujer- y a la madre de sus hijos. De hecho, en esos encuentros familiares, Bárbara y Genoveva han hecho gala de su buena relación.

Cayetano Martínez de Irujo, Bárbara Mirjan y Genoveva Casanova. (Foto: Gtres)

Sin embargo, su ausencia en la boda de Cayetano y Mirjan, ha desatado los rumores de un posible distanciamiento entre ellas. Unos rumores que ha desmentido en primera persona Patricia Cerezo. La ex mujer de Ramón García, invitada a la gran noche de ¡Hola! Fashion, ha despejado esta gran incógnita. «Me encanta eso, ¿quién ha leído ese mensaje? -haciendo referencia al mensaje que Casanova le habría enviado a la nueva mujer de su ex horas antes de casarse- Genoveva estoy segura de que se ha alegrado por la boda y me consta que quiere mucho a bárbara y les desea lo mejor», ha comenzado diciendo. Además, sobre el paradero de Genoveva, ha aclarado que seguramente esté en la otra punta del mundo: «Ella se ha ido a México porque es mexicana».

Los planes de boda de Patricia Cerezo

Aprovechando su asistencia a esta gala Patricia Cerezo ha aclarado la razón por la que su novio, Kiko Gómez, no la acompaña a este tipo de eventos públicos: «Ya llegará cuando pose con él. No le gusta nada, yo lo respeto además, ¿qué va a contestar? No me gustaría tampoco, cuando te dedicas a un trabajo como el mío forma parte de pero él no. Vivo tranquila, feliz y cómoda porque estoy con quien quiero estar después de 4 años maravillosos».

Patricia Cerezo y Kiko Gámez. (Foto: Gtres)

La presentadora, que ha destacado la «infinita paciencia» que tiene su chico, -además de su inteligencia o su sentido del humor-, se ha pronunciado sobre una posible boda cuando cumplen cuatro años de relación: «Sí, es el siguiente paso normal y lógico». Además, ha zanjado que no quiere ser ella la que le proponga matrimonio, ya que es muy tradicional en ese sentido: «Me gusta que el chico sea el que pida matrimonio, hablamos de planes de vida, proyectos y forma parte de nuestra ilusión. Podría ser 2026 y estará la gente que quiero que esté».