AFFLELOU presenta la nueva versión de MAGIC CONNECT, su colección de gafas graduadas conectadas

Vivimos conectados casi permanentemente, a un ritmo cada vez más rápido, en el que la tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para organizar el día a día, comunicarnos y estar disponibles en todo momento. En este contexto, MAGIC CONNECT, la primera colección de gafas graduadas conectadas de ALAIN AFFLELOU, nació con una idea sencilla: que esa tecnología acompañe al usuario sin añadir un dispositivo más, integrando el sonido directamente en la varilla de la gafa.

Seis meses después del lanzamiento, AFFLELOU presenta la evolución de MAGIC CONNECT. La compañía refuerza su apuesta por la conectividad óptica con una segunda generación que integra una nueva bisagra más corta, un botón que activa el asistente de voz del móvil y una calidad de audio mejorada, para que la tecnología se note cada vez menos y se use cada vez más.

La nueva versión de MAGIC CONNECT se enmarca en la evolución natural de la marca propia MAGIC, la auténtica gafa con clips intercambiables, distribuida en exclusiva en la red de ópticas ALAIN AFFLELOU y consolidada con más de 1,8 millones de monturas vendidas, una cada tres minutos, y más de 1.000 clips entre los que elegir.

Un nuevo botón que activa el asistente de voz y mejora el control

En la actualización se incorpora un nuevo botón en la varilla que facilita la activación de la conexión y el control de las funciones del dispositivo. Entre las novedades destaca la activación del asistente de voz.

La colección estrena, además, una calidad de audio mejorada, con una potencia máxima de salida superior a la de la primera versión, para una experiencia de llamadas y música más nítida.

Varillas y bisagra rediseñadas: más compactas y discretas

La principal novedad de la nueva versión de MAGIC CONNECT es su nueva bisagra, más corta e integrada directamente en la montura, que permite reducir la longitud de las varillas. Esta optimización se traduce en unas gafas más ligeras, discretas y cómodas de llevar durante todo el día, sin renunciar a ninguna de las funcionalidades conectadas que han hecho de MAGIC CONNECT un éxito.

La nueva generación de varillas está disponible en versión Urban y Sport, ambas equipadas con la última tecnología Bluetooth® 5.4 y diseño curvado, especialmente pensado para ofrecer una mejor sujeción durante la actividad física. Pueden adquirirse por separado o combinada en los nuevos packs de la colección.

Cada configuración incluye un estuche de carga portátil, un par de varillas clásicas intercambiables, un par de varillas conectadas mediante Bluetooth® 5.4, un cable magnético de carga USB-C y dos opciones de clip, clásico y pantalla, disponibles para cada modelo.

Una oferta ampliada: 9 nuevos modelos y 30 nuevas referencias

Esta evolución amplía significativamente su propuesta con 9 nuevos modelos y 30 nuevas referencias, incorporando nuevas formas y estilos que amplían las posibilidades de elección y permiten adaptarse a diferentes gustos y necesidades.

Esta mayor variedad se une a uno de los principales atributos de MAGIC CONNECT: la personalización. Cada usuario puede crear una combinación a su medida y adaptar sus gafas a sus preferencias y estilo.

Además, esta nueva versión mantiene una de las grandes ventajas de la gama: la compatibilidad entre generaciones. Todas las monturas y varillas, tanto de la primera versión como de la segunda, son compatibles entre sí. Así, los clientes que ya cuentan con MAGIC CONNECT pueden incorporar las nuevas monturas y varillas a su colección y ampliar las posibilidades de su producto, sin perder la inversión realizada y apostando por una evolución más sostenible y duradera.

“Nuestro compromiso es seguir mejorando de forma constante para ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes. Esta actualización de MAGIC CONNECT nace de escuchar las necesidades del consumidor para convertirlas en nuevas posibilidades de elección, mayor personalización y más versatilidad. Queremos que nuestra innovación siga adelante y que no solo incorpore tecnología, sino que aporte un valor real y haga que la experiencia de nuestros clientes sea cada vez mejor, dejando la puerta abierta a seguir evolucionando”, señala Eva Ivars, CEO de ALAIN AFFLELOU España y Portugal.