La última de Trump: llama a Google para que rebauticen el Atlántico como «océano Trump» y le responden con una súplica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este miércoles durante un mitin en Carolina del Sur que quiso cambiarle el nombre al océano Atlántico por el «océano Trump» y afirmó que «dejará pasar» que Google Maps haya rechazado su petición. Las declaraciones del dirigente norteamericano generaron una fuerte reacción entre sus simpatizantes.

El republicano explicó su vínculo con la plataforma digital mediante comentarios humorísticos y relató que el CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, denegó la propuesta del mandatario. Según su versión, la empresa cartográfica le contestó, asegurando que «los océanos son diferentes» porque «cubren muchos países». Además, Pichai le habría rogado «por favor» que no hiciera eso. Trump, acerca de la idea mencionada, concluyó señalando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y defendió el término de «Golfo de América» en vez de Golfo de México.

🇺🇸 | Trump: Llamé a Google Maps para cambiar el nombre del Océano Atlántico a Océano Trump. Sundar dijo: «No, no, no. Esta vez no lo voy a hacer». Dijo: «Los océanos son diferentes, señor. Cubren muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso». Así que probablemente lo dejaremos pasar. Mantengámoslo como el Océano Atlántico. https://t.co/cIGgF7NYtR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Ya en su día, en un acto de Tennessee previo a las mid-term elections, Trump sugirió llamar «océano de las Américas» al océano Atlántico o Pacífico: «Necesitamos un río y un océano», declaró. El mandatario estadounidense, en aquel momento, comentó la anécdota entre risas y señaló que «probablemente dejaría el océano Atlántico con el nombre tradicional, al menos durante su discurso».

Las polémicas de Trump

Sin embargo, esta situación no es nueva, ya que el jefe de la Casa Blanca quiso comprar o anexionar Groenlandia a Estados Unidos, llegando incluso a valorar la actuación del Ejército o la presión económica para conseguir el territorio. También propuso convertir Canadá en el estado número 51, aunque de manera informal, o plantear públicamente la recuperación del Canal de Panamá.

Un suceso imborrable y reciente del líder norteamericano, además de sus intervenciones militares, subidas arancelarias y relaciones con otras potencias mundiales, fue el rapto del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que será juzgado a partir del 1 de junio de 2027 por narcoterrorismo y narcotráfico, delitos de armas y conspiración para torturas. De ser hallado culpable, Maduro se enfrentaría a una pena potencial de entre 50 años y cadena perpetua.