Rescatan con vida a un adolescente tras pasar seis días desaparecido en un bosque de Australia

La Policía de Australia ha rescatado este jueves a un adolescente de 17 años que estuvo desaparecido durante seis días en un área forestal aislada de la región australiana de Victoria. El joven, identificado como William, fue encontrado y rescatado de un cauce seco por un helicóptero perteneciente a la unidad aérea de la policía de Victoria mientras sobrevolaban los alrededores de Cowward, en la región de Gippsland, al este del estado.

El adolescente había desaparecido el viernes 6 de noviembre sobre las 16:00 horas (5 GMT), cuando se encontraba de acampada con un amigo en Stoney Creek Road, entre Cowwarr y Walhalla, en las proximidades de una zona de senderismo.

Su madre lo había dejado en el lugar para pasar el fin de semana acampando con un amigo. William se alejó brevemente para recoger más material de acampada y no regresó, mientras que su amigo lo buscó por los alrededores sin encontrar rastro de él.

A la hora del rescate, los agentes del helicóptero detectaron primero una caja de aparejos de pesca en una zona de vegetación situada a dos kilómetros de Stoney Creek. Al observar el objeto, descubrieron a un joven tumbado junto a los utensilios, en el lecho de un arroyo, sin camiseta y con señales de haber sufrido quemaduras por el sol.

Rápidamente, los agentes descendieron mediante un sistema de izado desde el helicóptero y evacuaron al joven hasta el puesto de coordinación del operativo, donde pudo reunirse con su madre. A posteriori, fue trasladado a un hospital para permanecer bajo observación médica.

La desaparición provocó un amplio dispositivo de búsqueda durante seis días, con la participación de agentes, unidades especializadas y distintos organismos de emergencias. El joven había sobrevivido a las noches frías utilizando una toalla como manta y racionando sus provisiones de comida. Tras recorrer terreno escarpado, habría terminado en un desnivel del cauce, donde permaneció los últimos dos días a la espera de ayuda.