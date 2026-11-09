Evacuadas 958 personas de un barco en Grecia tras recibir una amenaza de bomba

Un barco con 875 pasajeros y 83 tripulantes ha sido evacuado después de recibir un aviso de bomba. El barco estaba a punto de zarpar del puerto de El Pireo hacia varias islas griegas y fue evacuado después de que un desconocido llamara a un pasajero advirtiendo de que una bomba estaba a punto de explotar.

El pasajero avisó a la tripulación que procedió a ordenar la evacuación del barco. Una vez evacuado, fue inspeccionado por oficiales de la Guardia Costera de Grecia con perros especiales para la detección de explosivos. El pasajero, según explicó, no reconoció la voz de quien lo llamó.

El Blue Star 1, el barco evacuado, tenía previsto zarpar de El Pireo hacia las islas de Siros, Patmos, Leros, Kos y Rodas. Por el momento se desconoce el resultado de las revisiones y tampoco si había algún artefacto explosivo en el barco.

Otros avisos

No es la primera amenaza de bomba que reciben barcos griegos. Aunque resultaron ser falsas amenazas, se han registrado otros incidentes. En este caso, esta amenaza llega después de que Europa registre decenas de falsos avisos en aerolíneas y aeropuertos.

Además, la evacuación se produce después de que otro crucero con destino a Israel registrara otra amenaza. En esta ocasión afectó al crucero Crown Iris. El barco, operado por una naviera israelí y con bandera de Panamá, navegaba rumbo a la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, cuando las autoridades griegas recibieron una alerta anónima.

El desvío: Siguiendo los protocolos estrictos de seguridad marítima, el capitán modificó el rumbo de inmediato y atracó de emergencia en el puerto de la isla de Siros. A bordo viajaban 940 pasajeros y 597 tripulantes.

Tras varias horas de tensión e inspección, no se encontró ningún artefacto y el Ministerio del Interior griego determinó que se trataba de una falsa alarma, permitiendo al crucero continuar su viaje de forma segura.