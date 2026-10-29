Un ciberataque al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU revela los datos de 40.000 trabajadores

Un grupo de hackers ha llevado a cabo un ciberataque contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que ha provocado una «brecha potencialmente peligrosa» en la base de datos y que ha dejado expuestos los datos personales de más de 40.000 empleados.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha declarado a través de un comunicado que son conscientes del riesgo que supone y han afirmado que están «trabajando de forma activa para abordar la situación de forma eficiente», para poder garantizar la protección de los datos de los trabajadores.

La información que ha sido filtrada se trata de nombres, números de teléfono y direcciones de más de 40.000 agentes, operativos y socios del Departamento, incluyendo a los encargados de realizar «operaciones encubiertas».

Los hackers que han llevado a cabo el ataque han distribuido la información obtenida a la periodista Maia Arson Crimew, quien decidió compartir dicha información con el grupo Distributed Denial of Secrets, un colectivo sin ánimo de lucro que aloja datos filtrados de interés público y que ha procedido a su publicación online. Su fundadora, Emma Best, ha afirmado que se trata de una filtración «extraordinaria», y ha indicado que establece conexiones explícitas entre «funcionarios responsables de supervisar operaciones encubiertas y secretas».

El propio grupo no ha revelado quién les ha facilitado la información; se han referido a la fuente anónima como «Departamento de Paz» y ha asegurado que esto les permitirá identificar con mayor precisión a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que realizan operaciones en el marco de la política antiinmigratoria del presidente, Donald Trump.

Los más de 21.000 datos filtrados identifican a agentes del ICE de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y otros 10.000 son trabajadores de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE.

Se trata de una filtración de información sin precedentes, justo poco después de producirse ataques informáticos similares contra el FBI. Sin embargo, la base de datos está incompleta, ya que solo recoge información de aproximadamente una quinta parte de los más de 220.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional.