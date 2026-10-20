Vox planta cara a Urtasun con su plan cultural en Castilla y León: fulmina las subvenciones al «cine ideológico»

Vox defiende que está plantando cara al Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun con su plan cultural en Castilla y León al fulminar las subvenciones al «cine ideológico».

«El objetivo es blindar el dinero público para instrumentalizar la cultura», señalan fuentes de la formación a OKDIARIO ante la polémica generada por el ministro de Cultura que ha tachado de «censura» la decisión de Vox de eliminar a todos los candidatos que opten a una subvención pública con un proyecto «ideológico». Lo ha hecho en su perfil oficial de Bluesky, la red social donde publican sus opiniones los ministros de Sumar tras dejar X por tachar a Elon Musk de «ultraderecha».

Los de Abascal impusieron en el programa del gobierno de coalición con el PP en Castilla y León el punto 19.2, donde exigía a Alfonso Mañueco una «revisión» de las entidades públicas y las leyes autonómicas. El objetivo, según quedó recogido en dicho punto rubricado también por Carlos Pollán, es «garantizar» que en «toda la acción del Gobierno» se inspire «en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos».

Uno de los efectos de este punto se verá reflejado en la convocatoria abierta este octubre a financiar la industria audiovisual producida en Castilla y León. Vox cuenta con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, liderada por José Alberto Díaz Pico, quien tomó el cargo con una advertencia: lo cultural financiado por dinero público se mantendría «neutral de ideologías».

El plazo para la presentación de solicitudes que comenzó el pasado 13 de octubre, finalizará el 3 de noviembre, y pueden solicitarlo aquellas entidades que estén establecidas de forma permanente en la comunidad autónoma. La ayuda asciende hasta 30.000 euros por proyecto con el objetivo de fomentar tanto proyectos de largometrajes, documentales y de ficción y pilotos de series de animación y de televisión, con una duración mínima de 30 minutos.

La convocatoria de ayudas ha sentado como un jarro de agua fría en La Moncloa. Tanto el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han señalado la medida de «censura». Si bien, según ha podido comprobar OKDIARIO, ninguno de los últimos proyectos subvencionados en la pasada convocatoria se habrían visto descartados de la concesión de ayudas.

Ahora bien, la iniciativa no tendría el mismo efecto en la industria cinematográfica si se emprendiera desde el Ministerio de Cultura, señalan desde Vox, donde quieren poner el foco en plena precampaña. En este sentido, desde la formación liderada por Santiago Abascal advierten que el dinero público «no se puede convertir en moneda de cambio» para lo que consideran «manipular» a través de la cultura.