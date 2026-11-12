El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hará campaña personalmente en Ceuta pese a la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales que sufrió a finales del mes de julio de este año. Fuentes del PSOE alegan que el líder socialista «va a ir a zonas prioritarias» en las que «se juegan más escaños». Desde Ferraz lo justifican en que es una «cuestión aritmética». Además, el ex jefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por cinco delitos, no estará presente en los mítines porque, según indican los socialistas, «él no quiere que nadie lo use como arma arrojadiza».

El PSOE inicia este jueves la carrera a la reelección con un nuevo lema, similar al que ha utilizado durante los actos de precampaña. En los carteles ahora ya no se leerá «La fuerza de la gente», en su lugar se ha optado por «Vota con fuerza».

Los socialsitas dicen que pretenden hacer actos electorales en cada una de las provincias entre la precampaña y la campaña: «Vamos a llegar a todos los sitios». Sin embargo, no en todos los sitios estará Sánchez.

«El presidente va a ir a zonas prioritarias y donde tiene sentido que vaya», recalcan desde Ferraz. Mientras que «irán otras personas a otros sitios donde no pueda llegar» Sánchez. Sobre Ceuta, las fuentes del PSOE han evitado rechazar explícitamente su presencia, pero han dicho que «hay provincias donde se juegan pocos diputados». «Iremos a las que se juegan más por una cuestión aritmética», confiesan en el partido. Cabe recordar que la circunscripción de Ceuta sólo otorga un diputado al Congreso.

Sin Zapatero, con Page

Fuentes del partido con sede de la madrileña calle de Ferraz señalan que los mítines de campaña contará con la presencia de los presidentes autonómicos socialistas, así como sus dirigentes federales. Entre ellos, estará el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, barón crítico con Sánchez.

También han confirmado la presencia de la mujer del presidente, Begoña Gómez. La mujer del líder socialista se espera en los mítines de campaña «como cualquier otra militante», apuntan fuentes socialistas.

Desde Ferraz indican que, quien no estará será el ex presidente Zapatero. «Dijo que no podía participar», aclaran fuentes socialistas para descartar que haya sido el propio Sánchez quien haya vetado su presencia en los actos de campaña.

«Para nosotros, ya lo hemos dicho, ha sido un valor, lo es y seguira siendo», valoran desde el partido de Gobierno. Y achacan su ausencia a una decisión personal del propio presidente español entre 2004 y 2011: «Él no quiere que nadie lo use como arma arrojadiza».

Sin suma en sus trackings

Los socialistas se muestran esperanzados en virtud de los trackings internos que manejan. «En cinco semanas ha cambiado muchísimo», recalcan fuentes del PSOE. Y añaden: «Empezamos en mayoría del PP con Vox y, cinco semanas después la cosa ya no está tan clara».

«La tendencia es que el PSOE sigue subiendo, el PP sigue bajando y Vox se estanca pero eso puede ir cambiando», apostillan desde Ferraz. Y ponen toda su apuesta en las siguientes dos semanas: «A nosotros nos gustan las campañas electorales y se nos dan bien, el PSOE está muy enchufado».

Sin embargo, en privado, fuentes del partido confirman que, pese a la buena tendencia, no da la suma con Frente Amplio, nueva denominación del partido con el que el PSOE aún gobierna en coalición. «En nuestro tracking no llegan al 10%», lamentan los socialistas, aludiendo implícitamente a que esta cifra no le permitiría reeditar su coalición de Gobierno.

Donde ponen ellos el foco es en la subida de los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco. Desde el PSOE confían en que las formaciones independentistas de Bildu y ERC logren un resultado significativamente mayor que los de los otros partidos nacionalistas de ideología más conservadora: PNV y Junts. «Bildu está muy fuerte», advierten fuentes socialistas en alusión a los trackings que ellos manejan.

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno dará el pistoletazo de salida a la campaña socialista con un mitin en Sevilla a partir de las 19:00 horas. El cierre de la campaña tendrá lugar el próximo viernes, 27 de noviembre en Madrid.