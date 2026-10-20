Samir Bennis, analista político marroquí sobre los buques: «Son conjeturas, no se pueden demostrar fue una acción puntual»

La revelación de que buques de la Marina Real marroquí navegaron en aguas cercanas a Ceuta los días que se dio el inicio de la invasión de Ceuta ha despertado las declaraciones de muchos expertos y analistas políticos acerca del tema. Samir Bennis, analista político marroquí, ha calificado de conjeturas sin pruebas demostrables las acusaciones sobre una posible violación de la soberanía española por la presencia de buques marroquíes cerca de Ceuta.

El Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, minimizaron el hecho tachándolo de «hecho puntual», que se produjo el día 30 de julio durante el inicio de la invasión del territorio español. El 7 de septiembre se reportó por parte de medios de comunicación una segunda incursión en la zona. En esta ocasión, la fragata marroquí Sultan Moulay Ismail navegó a unos 15 kilómetros (unas 8 millas náuticas) de la costa de Ceuta.

Sánchez afirmó desde Bruselas que no tiene constancia de que hubiese habido nuevas incursiones de buques militares de Marruecos en aguas españolas más allá de las de julio.

Los argumentos del analista marroquí

Bennis recordó en una publicación en la red social X que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta ni acepta que las costas de la ciudad tengan derecho a generar un mar territorial propio frente a Marruecos.

Además, sostiene que «el propio Ministerio de Defensa español reconoció, en su Manual de Derecho del Mar de 2016, que ‘no existe ningún acuerdo o convenio con Marruecos para la delimitación de los espacios marinos de ambas naciones’». Al no existir líneas fronterizas pactadas, argumenta que jurídicamente es imposible que exista una «violación de fronteras».

«¿Sobre qué base jurídica se acusa a Marruecos de haber ‘invadido’ el mar territorial español? ¿Dónde están las coordenadas de los buques marroquíes? ¿Dónde está el mapa que demuestra qué límite marítimo cruzaron? ¿Y por qué se oculta a los lectores que España utiliza la línea de base normal en Ceuta, mientras Marruecos estableció sus propias líneas de base rectas en 1975?», preguntaba retóricamente Sennis.

El analista marroquí finalizó el post afirmando que «para que las acusaciones contra Marruecos puedan tener un semblante de credibilidad, habría que demostrar jurídicamente dónde empieza y dónde termina el mar territorial que España reivindica».

Un «paso inocente» de buques por aguas españolas

Sennis ha argumentado en otras publicaciones que, aunque Ceuta fuese considerada por Marruecos española, los buques de la Marina Real Marroquí podrían agarrarse al Artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Este artículo ampara el derecho de paso inocente, donde los buques de guerra de cualquier nación tienen derecho a transitar por mares territoriales ajenos siempre que su investigación sea rápida, ininterrumpida y no suponga una amenaza militar directa.