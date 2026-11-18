El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez autorizó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra con cargo al fondo público creado para sostener a empresas estratégicas durante la pandemia. Cinco años después, el 19 de mayo de 2026, la Policía registró el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. La víspera, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había acordado investigar al ex presidente socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El magistrado quería esclarecer si Zapatero había utilizado sus contactos para conseguir que el Gobierno de Sánchez aprobara la operación.

La decisión pasó por dos instancias del Ejecutivo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, gestionaba el fondo. El Consejo de Ministros que presidía Sánchez dio el visto bueno al rescate el 9 de marzo de 2021. Para entonces, Plus Ultra llevaba cuatro meses haciendo pagos a Análisis Relevante, una consultora de la que también cobraba Zapatero. El primer abono que recoge el auto judicial fue de 6.050 euros y está fechado el 5 de noviembre de 2020.

La investigación puso el foco en una de las votaciones de las que dependía el rescate. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, Zapatero habría llamado personalmente a un consejero de Plus Ultra horas antes de que se votara el plan de viabilidad de la compañía. Los agentes sostienen que el ex presidente le pidió que votara a favor. La aprobación del plan era decisiva para desbloquear los 53 millones de dinero público.

Zapatero negó ante el juez en junio que hubiera intervenido para conseguir el rescate. Aseguró que había cobrado por elaborar informes sobre geopolítica. Meses después, el ex consejero delegado de Plus Ultra dio al magistrado una explicación muy distinta. Según declaró, la aerolínea contrató al ex presidente socialista para «presionar a la SEPI». Su testimonio sitúa la presunta gestión en el organismo de Hacienda encargado de administrar el dinero que el Consejo de Ministros acabó autorizando.

El rescate también dejó una factura pendiente. En agosto de 2026, más de cinco años después de recibir la ayuda, Plus Ultra había abonado 11,98 millones de euros en intereses. De los 53 millones de principal que comprometió el Gobierno de Sánchez, la aerolínea aún no había devuelto un solo euro y negociaba aplazar el reembolso hasta 2028.