Pedro Ruiz (79 años), cantante y presentador, estalla contra Pedro Sánchez por la crisis migratoria en Canarias: «Ni medios, ni política internacional, ni respuesta solvente»

El cantante y presentador, Pedro Ruiz, ha criticado a Pedro Sánchez por su gestión realizada ante la invasión que atraviesa actualmente el archipiélago canario. A través de un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Ruiz lamentó la falta de recursos y de estrategia ejecutiva para abordar la situación: «Ni medios, ni política internacional, ni respuesta solvente», sentenció en referencia a lo que considera un problema de alcance nacional que requiere soluciones urgentes.

En la misma publicación, Ruiz puso el foco en la falta de planificación ante las continuas llegadas de embarcaciones: «La avalancha de cayucos que ha llegado una vez más a Canarias expone, una vez más, el desbarajuste y la imprevisión que rodea siempre a estos hechos», añadió en su mensaje en X.

La avalancha de cayucos que ha llegado una vez más a Canarias expone, una vez más, el desbarajuste y la imprevisión que rodea siempre a estos hechos. Ni medios, ni política internacional, ni respuesta solvente. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 9, 2026

La llegada de inmigrantes se ha agravado de manera extrema en España tras el fin de semana, con una presión sin precedentes en la isla de El Hierro y en el conjunto de Canarias. Según los balances recopilados, desde el viernes han desembarcado en el archipiélago 3.684 inmigrantes a bordo de 29 cayucos, destacando el sábado como una jornada histórica al registrarse 1.580 llegadas en 14 embarcaciones solo en El Hierro.

Esta isla, de apenas 12.000 habitantes, ha concentrado el grueso de la emergencia tras recibir a 2.841 personas únicamente entre el sábado y el domingo. De hecho, El Hierro acumula ya 96 cayucos en lo que va de noviembre, una cifra que supera ampliamente los 66 que habían arribado durante los diez meses anteriores de 2026, desbordando los recursos sanitarios, logísticos y de alojamiento del territorio.

1.261 rescatados el domingo

A las cifras del sábado se sumaron durante la jornada del domingo al menos 1.261 inmigrantes repartidos en siete cayucos que llegaron a las costas herreñas. En concreto, Salvamento Marítimo coordinó el desembarco de 937 personas que viajaban en cinco embarcaciones en el puerto de La Restinga.

Por otro lado, los equipos de emergencia auxiliaron a otros 324 migrantes a bordo de dos cayucos que fueron trasladados al puerto de La Estaca. Entre los efectivos desplegados participaron las embarcaciones Guardamar Diphda, Guardamar Polimnia, Salvamar Acrux, Salvamar Navia y Salvamar Menkalinan.