Óscar López colocó a su amigo íntimo del pueblo, de profesión aparejador, en un puesto directivo de Paradores

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, colocó en la empresa pública Paradores, cuando él fue presidente de la misma, a su amigo íntimo Alfredo Ruiz Mate, de profesión aparejador, en un puesto directivo. Y mientras ejerció el cargo, siguió administrando su negocio inmobiliario, como ha podido certificar este periódico a partir de información obrante en el Registro Mercantil.

Según ha podido saber OKDIARIO, Ruiz Mate ejerció en Paradores como director de Infraestructura Hotelera, Mantenimiento y Decoración, si bien ya no forma parte de esta sociedad mercantil de titularidad cien por cien estatal, aseguran las fuentes consultadas. Óscar López fue su presidente entre 2018 y 2021.

Ambos tienen estrecha relación desde su juventud y son miembros de la Peña El Yugo, una de las agrupaciones de las fiestas populares de Riaza (Segovia). La prensa regional daba cuenta de esta amistad, por ejemplo, en un reportaje de El Norte de Castilla publicado en 2011, cuando López era secretario general del PSOE de Castilla y León.

«Era un niño tranquilo. Con personalidad. Buen estudiante y soñador. Más de una tarde de verano, en Riaza, imaginaba ver aterrizar el helicóptero del anuncio de Tulipán mientras mordía el bocadillo de mantequilla con azúcar en la casa de su abuela. Aquel rito se convirtió en habitual para él y sus amigos de la infancia, entre los que está Alfredo, un aparejador que sigue viviendo en el pueblo y que le ha acompañado en todas las etapas que se superan hasta la madurez. Todavía hoy se siguen viendo y aunque menos, siguen siendo los mismos de aquella peña de El Yugo», recogía el citado periódico.

OKDIARIO ha tenido acceso a amplia documentación de Paradores, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, donde Alfredo Ruiz aparece referenciado en pliegos de contratación o firmando los propios expedientes en calidad de director de Infraestructura Hotelera, Mantenimiento y Decoración de Paradores, la empresa pública que gestiona la cadena de hoteles del Estado.

Y mientras tanto, el amigo de López continuó gestionando como administrador único el negocio de su pyme inmobiliaria, de nombre Ruiz Mate SL y con domicilio social en la propia localidad de Riaza (Segovia). Alfredo Ruiz Mate presentó él mismo las cuentas de esta sociedad privada, según consta en información obrante en el Registro Mercantil.

Patrimonio de 3,2 millones

Por ejemplo, en el ejercicio de 2020, año de la pandemia de coronavirus y estando tanto Óscar López como Alfredo Ruiz Mate en Paradores, con cargos directivos, este último firmó las cuentas de su inmobiliaria con una cifra de negocio de 172.695,99 euros.

Asimismo, esta empresa de Ruiz Mate declaró un patrimonio neto de 3.219.093,61 euros, con un resultado negativo de 8.521,28 euros en ese ejercicio, según indica el balance de pérdidas y ganancias de esta pyme constituida en octubre del año 2000, con un capital social de 871.000 euros. Su actividad principal es «la promoción y construcción de inmuebles».

Además, las cuentas de 2020 recogen que «el administrador no percibe retribución alguna por su labor como tal en la sociedad». Y añaden: «Como asalariado por cuenta ajena, y por su trabajo como empleado de la sociedad, tampoco ha percibido ninguna cantidad», señala la memoria firmada por el propio Alfredo Ruiz Mate, administrador único de Ruiz Mate SL.

Al año siguiente, en el ejercicio de 2021, la empresa del amigo de Óscar López declaró una cifra de negocio de 77.000 euros y un balance positivo de 2.615,11 euros. En esta anualidad tampoco percibió retribución alguna como administrador ni como empleado.

En 2018, el año en que el hoy ministro socialista accedió a la Presidencia de Paradores, la pyme de Alfredo Ruiz Mate facturó 133.581,98 euros. Y en 2019, 54.906,25 euros. En ambos ejercicios, el balance fue negativo. No obstante, el amigo de Óscar López cobró en esos años 9.261,84 y 7.640,48 euros, respectivamente, «como asalariado por cuenta ajena, y por su trabajo como empleado de la sociedad».

El caso de Óscar López y el aparejador Alfredo Ruiz Mate recuerda al de Pedro Sánchez y su amigo íntimo Iñaqui Carnicero, arquitecto que fue colocado en 2020 como director general de Agenda Urbana en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que entonces dirigía José Luis Ábalos. Carnicero ocupa ahora el cargo de secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura en el Ministerio de Vivienda.