Un joven que viajaba en el AVE a su madre: «¿Qué más tiene que pasar en este país para que las cosas funcionen?»

Un joven que viajaba en el tren de AVE que ha sufrido un accidente al colisionar contra un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda, en Toledo, ha recriminado la actuación del Gobierno con respecto a lo sucedido, lamentando lo siguiente: «Qué más tiene que pasar en este país para que las cosas funcionen».

Las declaraciones han sido recogidas en Espejo Público a través de Marisol, su madre, que se ha puesto en contacto con el programa de Susanna Griso. El joven viajaba a una convención de trabajo en Sevilla con varios amigos. La madre confirma que su hijo ha sufrido varias heridas. «Le han prestado un teléfono porque han salido despedidos y no pueden entrar en el vagón; me comentaba que no podían hacer nada, la gente está muriendo», lamenta Marisol entre lágrimas.

La preocupación de una madre por el accidente

«Mi hijo iba en el AVE de las 8 de la mañana camino a Sevilla; me ha dicho que hay gente muriéndose y que no podía hacer nada», cuenta Marisol, y añade que un amigo de su hijo se ha roto la pierna «completamente».

«Voy a buscarlo, no he podido hablar más con él, mi hijo estaba colapsado, fuera de sí», relata Marisol, que entre lágrimas afirma que su hijo le ha dicho: «Qué más tiene que pasar en este país para que las cosas funcionen».

Este grave accidente ferroviario supone el segundo en menos de un año, tras el accidente de Adamuz el 18 de enero de 2026 con 46 víctimas mortales. Según las últimas informaciones de Protección Civil, la cifra de fallecidos del accidente entre Los Yébenes y Urda asciende a 50 personas.