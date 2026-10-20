Albiol defiende el pacto con Vox en el Senado: «Tenemos que dejar de lado lo que no estamos de acuerdo y avanzar»

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha apoyado que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, busque una «fórmula» con Vox. Estas declaraciones llegan después del pacto alcanzado por PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta. «Tenemos que dejar de lado lo que no estamos de acuerdo y avanzar», ha subrayado.

Estas declaraciones por parte de Albiol vienen derivadas del temor en el Partido Popular a perder la mayoría absoluta en el Senado tras el pacto sorpresa de la izquierda. El sistema de votación de la Cámara Alta premia con 3 de los 4 senadores de cada provincia a la lista más votada. En los anteriores comicios, al ir la izquierda dividida, el PP logró la mayoría absoluta. Sin embargo, la nueva coalición del PSOE y Frente Amplio en más de 40 provincias unifica el voto progresista y amenaza directamente esta hegemonía.

Ante este escenario, Albiol ha defendido que se tomen «todas las medidas necesarias» para frenar al bloque de Pedro Sánchez y «desmontar el entramado político» que, a su juicio, mantiene politizadas instituciones clave como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Por ello, aboga por dejar de lado las discrepancias con Vox y avanzar en los puntos en común para no fragmentar el voto de la derecha, aclarando, eso sí, que los elementos de «identidad propia» del PP deben quedar completamente fuera de la negociación.

Crisis de listas en el socialismo

Sobre la renuncia en bloque de los números 2 y 3 del PSOE al Congreso por la circunscripción de Palencia tras imponer la dirección nacional de Ferraz a María Luz Martínez Seijo como cabeza de lista, Albiol ha afirmado durante su entrevista en Antena 3 que esta situación demuestra el «desprecio» absoluto de Pedro Sánchez a sus propios militantes de base, evidenciando a su juicio que el líder socialista solo atiende a sus intereses personales y de poder.

«Los que pusieron en valor que la gran panacea de la democracia eran las primarias fue el Partido Socialista», ha criticado con dureza para afear las contradicciones internas del partido.

Debate sobre el modelo migratorio

«gran entrada de inmigración irregular de los últimos años», la cual incide firmemente en que parte de ella está creando ya graves problemas de convivencia en los barrios, así como un incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Respecto a un supuesto cambio de postura y endurecimiento del PP sobre la gestión migratoria, el dirigente popular ha acusado directamente al Gobierno central de ser el único responsable de lala cual incide firmemente en que parte de ella está creando ya graves problemas de convivencia en los barrios, así como un incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

«Una parte muy importante de la población española lo que está esperando es que haya movimientos y medidas firmes para que no nos pasen cosas parecidas a las que ya están pasando en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia», ha advertido el alcalde de Badalona.

Finalmente, ha querido matizar el discurso de la formación asegurando y expresando que nadie en el seno del PP cuestiona que el país necesita un «determinado tipo» de inmigración, la cual sitúa y define exclusivamente como aquella que viene de forma regulada a trabajar y a aportar al desarrollo del país.