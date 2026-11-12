Fundación Endesa y la Universidad Pontificia Comillas conceden sus XI becas y premios a la excelencia académica

Fundación Endesa ha entregado sus XI Becas y Premios a la Excelencia Académica, una iniciativa conjunta con la Universidad Pontificia Comillas que, tras más de una década de trayectoria, continúa reconociendo el talento, el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes universitarios, al tiempo que impulsa la igualdad de oportunidades en el acceso a una formación de calidad. Con esta iniciativa, Fundación Endesa reafirma su propósito de contribuir a una transición energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y el entorno a través de la educación y el impulso del talento de los jóvenes.

De cara al curso académico 2026-2027, Fundación Endesa concede 48 becas a la excelencia académica, de las que 12 corresponden a nuevos estudiantes becados. Estas ayudas están destinadas a cubrir entre el 30% y el 70% del importe de los estudios. Además, se contemplan becas que cubrirán hasta el 100% de las mensualidades de aquellos alumnos que se encuentren en una situación económica más desfavorable. El programa también dará continuidad al apoyo a los estudiantes que ya disfrutan de estas becas, siempre que mantengan los requisitos académicos y económicos establecidos.

A estas ayudas se suma la entrega de tres Premios a la Excelencia Académica STEM Fundación Endesa. Estos premios, dirigidos a estudiantes de ICAI, reconocen los expedientes académicos más destacados en titulaciones STEM.

La entrega de las XI Becas y Premios a la Excelencia Académica tuvo lugar en el Edificio San Francisco Javier de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. El acto contó con la participación del rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende SJ; el vicerrector de Identidad y Misión y de Alumnos y Alumni, Jaime Tatay SJ; el Vicerrector de Profesorado e Investigación, Pablo Frías Marín, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Comillas ICAI, Jesús Ramón Jiménez; el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero; el consejero delegado de Endesa, Gianni Vittorio Armani; y la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría

En representación del alumnado becado, Pablo de Corral Linares, estudiante del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, compartió su experiencia y señaló: “Esta beca me permite estudiar en una de las universidades más prestigiosas y desarrollar habilidades que serán fundamentales para mi futuro profesional. Además, me ayuda a prepararme para afrontar uno de los grandes retos de nuestro tiempo, la transición energética, en cuya transformación espero contribuir desde mi futura carrera profesional”.

Por su parte, Marina Artigot, estudiante del Grado de Ingeniería en Tecnología Industriales y Grado en Administración y Dirección de Empresas y también beneficiaria de las becas de Fundación Endesa, destacó la importancia de este apoyo para continuar su formación: “Esta beca es una oportunidad para seguir estudiando y completar mi formación más allá del grado. La transición energética será uno de los principales desafíos de las próximas décadas, pero también una gran oportunidad para aplicar nuestros conocimientos y desarrollar nuevas soluciones que contribuyan a construir un futuro más sostenible”.

Una alianza por el talento y la igualdad de oportunidades

La colaboración entre Fundación Endesa y la Universidad Pontificia Comillas constituye un ejemplo de cooperación entre el ámbito empresarial y el universitario para impulsar una educación más accesible y de calidad. Desde su puesta en marcha en 2016, el programa ha destinado una inversión acumulada de 3,45 millones de euros, que ha permitido conceder 463 becas a 147 estudiantes y entregar 42 premios a la excelencia académica, reconociendo el talento, apoyando a los estudiantes que más lo necesitan y fomentando las vocaciones STEM.

Con esta undécima edición, Fundación Endesa renueva su compromiso con el talento joven y con una educación universitaria innovadora e inclusiva, convencida de que ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones es clave para preparar a los profesionales que liderarán los retos tecnológicos y sociales del futuro y contribuir a una transición energética justa y sostenible.