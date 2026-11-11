Estudiar sin dejar de trabajar: cómo hacerlo posible y qué mirar antes de empezar

Aproximadamente la mitad de los estudiantes que cursan educación superior en nuestro país trabaja. Según los datos aportados y publicados por la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) el 17 de septiembre de 2026, a partir de EUROSTUDENT 8, el 33 % lo hace de forma continuada durante el curso y otro 15 %, de manera ocasional. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 10 % estudia y trabaja a la vez, frente a cerca del 18 % de media en la OCDE, según el informe Panorama de la Educación 2026, presentado el 29 de septiembre por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Cabe, por tanto, preguntarse qué es lo que ocurre con quienes quieren seguir formándose, pero necesitan trabajar para llegar a fin de mes. El problema reside en encontrar tiempo para asistir a clase, estudiar y cumplir con el resto de las obligaciones diarias.

¿Quiénes son las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo?

Hay quien decide volver a la universidad después de llevar diez o quince años trabajando. Quizá empezó una carrera que tuvo que abandonar, quiere cambiar de profesión o ha llegado a un punto en el que necesita ampliar sus conocimientos para seguir progresando.

También están quienes trabajan en comercios, hospitales, oficinas o empresas con turnos cambiantes. Personas que conocen su horario de entrada, pero que algunos días salen más tarde de lo previsto. Para ellas, comprometerse a asistir a clase cinco días por semana puede resultar prácticamente imposible.

En estas circunstancias, estudiar en una universidad online permite plantearse la opción de seguir las clases desde casa y acceder a las grabaciones cuando el trabajo impide conectarse, lo que facilita organizar los estudios alrededor de otras responsabilidades.

Ana Belén Estellés, que estudió el Grado en Primaria de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) explica cómo «compaginar dos trabajos con tu vida personal y con sacarte una carrera no es fácil». Y añade que «la experiencia ha sido muy positiva, no en todas las universidades encuentras flexibilidad, adaptación, cercanía y vocación del profesorado y de las personas estudiantes, como en VIU».

La experiencia laboral ayuda a identificar qué conocimientos necesita y hacia dónde quiere orientar su carrera profesional. Esa motivación suele ser un buen punto de partida, aunque después haya que encontrar la manera de mantener el ritmo.

El problema de llegar a casa y tener que seguir estudiando

A la falta de tiempo se añade el miedo a matricularse y descubrir, unas semanas después, que resulta imposible atender todas las obligaciones. Quien lleva años sin estudiar también puede sentirse inseguro ante los exámenes, los trabajos académicos o la necesidad de recuperar determinados hábitos.

«La conciliación es el gran desafío que tenemos los que optamos por estudiar, trabajar y tener una familia. La dificultad reside en encontrar un sano equilibrio. La clave es la organización y contamos con muchas herramientas que nos ayudan en ese sentido», explica Daiana Nieves Narducci, directora del Máster Oficial en Dirección y Gestión de Personas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

La organización de las clases merece tanta atención como la propia titulación. Tener acceso a sesiones en directo y grabadas permite recuperar una explicación cuando el horario laboral impide asistir.

Eso sí, la flexibilidad tiene que ir acompañada de una formación académica rigurosa y de un título oficial. Al fin y al cabo, quien decide dedicar parte de su tiempo libre a estudiar está realizando un esfuerzo importante y necesita saber qué formación va a recibir.

Por qué trabajar puede convertirse en un obstáculo para estudiar

Según los datos de EUROSTUDENT 8 publicados por la Fundación CYD en septiembre de 2026, solo el 29,1 % de los estudiantes españoles recibe ayudas públicas, mientras que la media europea se sitúa alrededor del 40 %. En ese contexto, prescindir de un sueldo, aunque sea durante unos meses, no siempre es posible.

Al mismo tiempo, continuar formándose puede tener una recompensa profesional. El informe Panorama de la Educación 2026 de la OCDE relaciona los estudios superiores con mejores resultados en materia de empleo e ingresos. Una relación que ayuda a entender el interés por obtener nuevas titulaciones.

Una persona puede necesitar más formación para acceder a determinados puestos, pero sus obligaciones económicas le impiden abandonar el trabajo para estudiar. Encontrar una modalidad educativa compatible con su jornada laboral puede ayudarle a salir de ese círculo.

«El mundo dinámico que nos rodea, el llamado entorno BANI, plantea el reto de mantenernos empleables. La empleabilidad, depende de diversos factores, formarse y trabajar a la vez te empodera para comprender el mercado laboral y sus reglas de juego», señala Daiana Nieves Narducci, directora del Máster Oficial en Dirección y Gestión de Personas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

La universidad online como alternativa para quienes necesitan trabajar

La enseñanza universitaria a distancia ofrece una respuesta a parte de estas dificultades. Su principal atractivo para una persona empleada está en la posibilidad de seguir la formación desde distintos lugares y adaptar una parte del estudio a sus horarios.

Es el caso de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), una universidad online oficial que imparte su formación en modalidad 100 % online. Su modelo académico incluye clases en directo y grabadas, lo que permite al estudiante participar en las sesiones cuando puede conectarse y consultar posteriormente las que coinciden con su jornada laboral.

Asistir a las clases en directo cuando es posible y recurrir a las grabaciones cuando no lo es facilita la continuidad de los estudios, aunque las exigencias académicas sigan estando presentes: hay que preparar trabajos, estudiar los contenidos y superar las evaluaciones.

Qué conviene mirar antes de tomar una decisión

Antes de matricularse, habrá que preguntarse: ¿Cuántas horas quedan libres después del trabajo? ¿Qué ocurre durante las semanas de mayor actividad? ¿Hay obligaciones familiares que puedan alterar los horarios habituales?

Las respuestas ayudarán a valorar qué modalidad encaja mejor con las circunstancias personales. También conviene preguntar cómo funcionan las clases grabadas, qué apoyo ofrece el profesorado y cómo se organiza el seguimiento académico.

Otro aspecto fundamental es comprobar el carácter oficial de la titulación y su relación con los objetivos profesionales. Volver a estudiar supone una inversión de tiempo y dinero, de modo que interesa tener claro qué se quiere conseguir.

Los datos publicados en septiembre de 2026 reflejan que estudiar y trabajar es una realidad para una parte importante del alumnado de educación superior en España. Por su parte, entre el conjunto de jóvenes de 18 a 24 años, la proporción de quienes compaginan ambas actividades se sitúa por debajo de la media de la OCDE.

Detrás de esos porcentajes puede haber situaciones económicas, horarios laborales y responsabilidades personales que condicionan las posibilidades de estudiar. Las universidades online oficiales amplían las alternativas para quienes necesitan conservar su empleo mientras continúan su formación.