Los maquinistas de Renfe convocan una huelga ante la falta de «seguridad y fiabilidad» de los trenes

Renfe y sus maquinistas van al choque total. Tras una retahíla de dimes y diretes a cuenta de los incidentes registrados durante el temporal que sufrió la red férrea catalana a inicios de octubre, en lo que ha sido el último capítulo de un annus horribilis que empezó con la tragedia de Adamuz el pasado mes de enero, el principal sindicato de la empresa -Semaf- ha decidido convocar una huelga en todos los servicios de la empresa para el próximo 29 de octubre.

De nada ha servido la reunión celebrada este viernes en el seno de la Comisión de Conflictos constituida entre las partes el cinco de octubre, en la que los representantes de los trabajadores esperaban llegar a un acuerdo que diera salida a sus reivindicaciones en cuanto a los problemas de seguridad que arrastra la infraestructura.

Según Semaf, durante el encuentro con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y Renfe han podido constatar el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

«En Semaf hicimos nuestro trabajo desde el primer día presentando propuestas para cada mesa (las distintas áreas temáticas se iban a tratar en mesas específicas), pero la Administración y las empresas se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos», afirman en un comunicado los maquinistas, que consideran que esto es «una excusa inaceptable cuando somos conscientes de que si hay voluntad son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas».

En ese listado de compromisos pactados, buena parte de los cuales se incluyeron en el acuerdo que permitió desconvocar la huelga del pasado mes de febrero, se incluían medidas para asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía, con el diseño de protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, además de la apertura de un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo.

A su vez, y esto es quizá lo más importante, los empleados de Renfe exigen «trabajar con trenes fiables y seguros», se lee en el comunicado, en el que piden «soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad» que arrastra el material rodante.

La lista de reclamaciones sigue con un compromiso para garantizar los descansos de la plantilla y su jubilación, cosa que pasa -según el sindicato- por la aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción (art. 36 del RD 929/2020) y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación (RD 2621/1986). A su vez, piden que quienes entran al ferrocarril lo hagan como maquinistas de entrada en capacitación.

Por último, y bajo el lema Cuidar al maquinista en los momentos más duros, Semaf pide que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los compañeros que sufren un arrollamiento, respetando íntegramente el acuerdo que firmaron las partes en 1990.