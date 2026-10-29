Un español que vive en una aldea responde a un influencer: «Una bombona de gas me puede durar un mes, y esto en invierno»

Un ciudadano español que vive en una aldea de Asturias ha concedido una entrevista a un influencer en la que ha informado sobre su gasto en energía en invierno. Este hombre ha informado que utiliza el tradicional gas butano para abastecerse durante los meses de frío y que el coste mensual que le supone puede llegar a ser de 30 euros al mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el consumo que realiza este ciudadano en una aldea de Asturias.

El mes de noviembre ya está aquí y el frío del invierno ya se vislumbra en el horizonte. Con la llegada del otoño llegan las lluvias, las temperaturas a la baja y también toca preparar la casa para los próximos meses, en lo que todo hace indicar que los termómetros se irán al negativo. Además, desde Europa ya han avisado de que estos meses serán duros a nivel energético por la falta de abastecimiento y el aumento del precio del combustible producto del conflicto de Oriente Medio.

Esto repercutirá de forma negativa en los bolsillos de los españoles, que han visto cómo la factura de la luz se ha incrementado en alrededor de un 25% en el último año, en buena parte también por culpa del regreso del 21% del IVA a la factura de la luz. Así que ahora hay que sumar el aumento de la energía que sigue al alza con el estrecho de Ormuz rindiendo con servicios mínimos ante el conflicto en Oriente Medio que podría volver a recrudecerse en los próximos meses ante el aumento del clima hostil entre Estados Unidos, Israel y los ayatolás de Irán.

Un español informa sobre su gasto en invierno

El tema del consumo energético es un tema candente en la actualidad y por ello en los últimos días se ha hecho viral una entrevista que el canal de TikTok Crónicas Berasategui ha hecho en una pequeña aldea de Asturias, donde los ciudadanos han informado sobre el consumo que se hace en una población muy pequeña alejada de las grandes urbes, que suelen funcionar con sistemas de calefacción más complejos.

«Uso una bombona de gas por mes», responde este ciudadano sobre su consumo de energía que, como sucede en muchos hogares españoles, sigue realizando con las tradicionales bombonas de butano que se emplean para el calentador y otra para la cocina. Esta es una de las opciones más económicas para calentar una casa durante los meses de invierno, ya que se pueden utilizar las tradicionales estufas que necesitan de una bombona individual.

«Para el agua caliente me dura un mes y medio y para la cocina de gas más todavía», cuenta sobre el consumo que realiza en el mes de invierno, época en la que se necesita agua caliente para la ducha y calentar la casa. «Una bombona está a 16 euros, entre 13 y 16 dependiendo de si es butano o propano. Para calentar, digamos en invierno, es otra bombona mensual. O sea que ahí tendrías un promedio de 45 euros, que estoy exagerando. Puede que sea un promedio de 30 euros», informa sobre el gasto que realiza este ciudadano en energía durante los meses de invierno.