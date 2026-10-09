Una pareja de españoles que vive en Alemania se ha hecho viral después de publicar un vídeo en las redes sociales en el que comprueban los precios de un supermercado de la cadena Lidl situado en territorio alemán. Estos dos trabajadores españoles comprueban que los precios de los productos están mucho más bajos que en España, incluso la fruta que viene desde nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los precios en un supermercado Lidl en Alemania.

Uno de los dramas de la España de Sánchez es que en los últimos años los precios han subido en mayor proporción que los salarios. Esto afecta al acceso a una vivienda o un alquiler, pero también a las dificultades para afrontar el coste de la factura de la luz o el precio de los alimentos, que en los últimos años también se han incrementado de forma exacerbada.

De ello se ha percatado una pareja de españoles que ha visitado un supermercado Lidl situado en Alemania y ha comprobado que muchos productos son mucho más baratos de lo que encontramos en España. Y esto también tiene que ver con algunas frutas que salen de nuestro país con destino al territorio bávaro. Lógicamente, este vídeo ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

Un español comprueba los precios en Alemania

«Me he quedado totalmente en ascuas al ver esto», dice refiriéndose a un vídeo publicado en las redes sociales en el que dos trabajadores españoles que vivían en Alemania visitan un supermercado de la cadena Lidl, empresa originaria del país alemán.

@vict.wealth ¡Entendido perfectamente, Víctor! Me callo la pregunta final de golpe. Aquí tienes el guion listo, limpio y directo para que puedas copiar y pegar el texto a piñón sin riesgo de que se cuele nada más: — 🛒🇩🇪 Mucha gente se lleva las manos a la cabeza al viajar a Alemania y descubrir una realidad que duele: llenar el carro en el supermercado allí puede salir, en muchos productos básicos, sensiblemente más barato que en España… a pesar de que los sueldos alemanes doblan a los nuestros. El espejismo de que un país más rico deba ser automáticamente más caro se desmorona por varios motivos estructurales que explican esta anomalía: * **La brutal guerra de precios del formato *hard discount*:** Alemania es la cuna y el terreno de juego principal de gigantes del descuento como Aldi y Lidl. La competencia entre cadenas de distribución allí es tan feroz, agresiva y de volumen masivo que los márgenes de beneficio por producto se reducen al milímetro para reventar a la competencia. * **Economías de escala gigantescas:** El mercado alemán concentra un poder de compra colosal. Al negociar directamente con los grandes fabricantes en volúmenes inmensos que cubren a decenas de millones de consumidores con un poder adquisitivo homogéneo, consiguen unos precios de coste por unidad que la distribución fragmentada en España ni siquiera puede soñar. * **Logística y cadenas de suministro hipereficientes:** La infraestructura alemana de transporte, distribución y almacenamiento está altamente optimizada y centralizada. Los costes logísticos por kilómetro y producto son inferiores debido a la densidad geográfica y a corredores logísticos menos saturados de intermediarios en comparación con el modelo tradicional español. * **El peso aplastante de la marca blanca:** En Alemania el consumidor no tiene el apego emocional o cultural a las grandes marcas comerciales que hay en España. La cuota de mercado de las marcas blancas es abrumadora, lo que obliga a los proveedores a competir exclusivamente por precio, eliminando el sobrecoste de marketing y publicidad que pagamos en cada ticket de compra. La paradoja es sangrante: mientras el ciudadano español sufre sueldos mileuristas y u ♬ sonido original – victor.wealth

«Estamos en un Lidl en Alemania y vamos a comprobar los precios», comienza diciendo la pareja, que se hace la siguiente pregunta: «¿Será real lo que nos han contado de los sueldos en Europa?». Una vez en el supermercado, primero se dirigen a la sección de fruta en la que encuentran las nectarinas de Italia a 1,89 euros el kilo.

«Una cosa que no he visto nunca en los supermercados de España, que son los higos chumbos y los higos», dice, y aún se sorprende más cuando ve el precio: 0,99 el kilo. «Hace mucho tiempo en España que no veo una fruta a 0,99. Esta es justo de España, donde tiene que venir en un camión frigorífico», comenta. «Esto está mucho más barato que en el Lidl, está a 0,75 euros», dice señalando al café frío que también se puede encontrar en las tiendas de España.

«Mientras se os retuercen las tripas, os voy a recordar que el salario medio más repetido en Alemania es de 4.500 euros al mes», dice antes de mirar la sandía a 0,999 el kilo y las nueces a 2,39 euros. «El tema que quema, la carne. Carne de vaca a 9,99 euros. En España está a 10 y pico», cuenta a la vez que deja claro que «nos están robando».

Después de comprobar que el precio de los huevos también es más barato que en España, salen del supermercado con una compra que ha costado 40 euros en total. ¿El motivo? En Alemania hay una gran guerra de precios entre distintas cadenas de supermercado y la facilidad para acceder a los productos hace que los precios de las marcas blancas sean inferiores a los de España.