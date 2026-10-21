España condenada en Singapur a pagar 291 millones por los impagos a las renovables de Sánchez y Ribera

Nuevo varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez por los impagos a las renovables. Al aluvión de sentencias en contra de España en Estados Unidos de los últimos días, se ha sumado ahora Singapur. El Tribunal de Apelación de este país ha desestimado el recurso presentado por España contra el registro del laudo arbitral referido al caso NextEra que condenó a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

La decisión, dictada el 19 de octubre, mantiene el reconocimiento de una indemnización cifrada en 291 millones de euros y supone un nuevo revés para la estrategia de Sánchez de los impagos a las renovables. La corte asiática rechaza el principal argumento de España, que alegó que su inmunidad soberana impedía a los tribunales singapurenses conocer del procedimiento.

Los magistrados concluyen que, al adherirse al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), España aceptó someterse a la jurisdicción de los tribunales de los demás Estados firmantes para el reconocimiento de los laudos dictados bajo ese sistema.

La sentencia subraya el carácter recíproco de este compromiso. Apunta que un Estado que se obliga a reconocer los laudos contra otros países debe aceptar el mismo tratamiento cuando es él quien resulta condenado. Permitir lo contrario, advierte la corte, haría disfuncional el mecanismo de cumplimiento del Convenio y frustraría uno de sus objetivos esenciales.

El fallo del tribunal de Singapur confirma también las costas de primera instancia, fijadas en 80.000 dólares singapurenses más intereses de demora, e impone a España otros 50.000 dólares singapurenses como condena por la apelación que ahora decae.

De esta forma, la factura contra España por los impagos a las renovables sube y sube sin freno. Los fondos acreedores calculan ya que la deuda supera los 2.000 millones de euros, entre sentencias confirmada, intereses de demora y gastos de abogados.

Según los datos recopilados de las empresas afectadas, sólo en Estados Unidos las resoluciones contrarias a España ascienden a trece y afectan a indemnizaciones que se acercan a los 935 millones de euros. El balance incluye los casos refereidos a Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa, Eurus, OperaFund, Schwab, Steag y Renergy.

Estas cifras forman parte de un problema más amplio. Así, permanecen pendientes de pago 27 laudos por un importe cercano a los 1.750 millones de euros. A esta cifra se añaden más de 595 millones de euros en sobrecostes financieros y legales acumulados. Cabe recordar, además, que el Índice sobre Cumplimiento de Laudos de Arbitraje de Inversiones de 2026, elaborado por el jurista holandés Nikos Lavranos, sitúa a España como el país con mayor número de laudos internacionales impagados, por delante de Venezuela y Rusia.

El origen de este conflicto es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Cuando llegó la crisis, Zapatero decidió en 2010 unilateralmente reducir esas primas a las inversiones en fotovoltaica, lo que provocó ya el primer arbitraje de un fondo contra España.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para afrontar la crisis económica, bajó unilateralmente las primas a las inversiones en todas las energías renovables. Los fondos acudieron en masa a los tribunales de arbitraje, que les han ido dando la razón.

El presidente Sánchez decidió entonces no pagar esas indemnizaciones millonarias, lo que obligó a los fondos a acudir a los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido, Australia o Singapur para recuperar sus inversiones y las indemnizaciones.

Estos tribunales ordinarios están dando la razón a los fondos y están rechazando uno a uno todos los argumentos del actual Gobierno para no pagar los laudos del Ciadi. De momento, Sánchez sigue sin pagar, lo que obliga a los fondos a pedir el embargo de bienes españoles en esos países.