Redeia gana 410 millones hasta septiembre, un 5,3% más que el año del apagón

Redeia obtuvo un beneficio neto de 410,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,3% con respecto a las ganancias del mismo periodo del año del apagón cuando se situaron en los 389,8 millones de euros, informó la compañía.

Los ingresos acumulados de la matriz de Red Eléctrica de España -cifra de negocio y la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación- alcanzó los 1.352,4 millones de euros, un 7,2% más que los 1.262 millones registrados hace un año a cierre de septiembre.

Por actividades, la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales alcanzó una cifra de negocio de 1.176,8 millones de euros, lo que supone un 9,7% más; mientras que la transmisión eléctrica internacional obtuvo una cifra de negocio y un resultado de las sociedades participadas de 97,9 millones de euros y la fibra óptica generó 104,0 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por Beatriz Corredor se situó a cierre de septiembre en los 1.001,4 millones de euros, con un aumento del 5,3%.

Aumenta sus inversiones casi un 18%

En lo que respecta a las inversiones, ascendieron en total a los 1.138,9 millones de euros en el periodo, con un incremento del 17,7% con respecto a los nueve primeros meses de 2025.

De ellas, destacó que casi el 96%, con 1.092 millones de euros (+19,3%), se dirigieron a su filial Red Eléctrica y a acelerar el desarrollo y refuerzo de las infraestructuras nacionales de transporte de electricidad y la operación del sistema eléctrico.

Así, a lo largo del ejercicio, el operador del sistema eléctrico ha avanzado en la construcción de la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del Golfo de Bizkaia, habiéndose tendido ya el 100% de los cables submarinos en la costa vizcaína, así como en el tendido de los cables subterráneos entre Gatika y Lemoiz.

También ha evoluciona el segundo enlace entre la Península y Baleares, con el inicio -este mes de octubre– de las obras para soterrar el tramo final de la línea Sant Martí-Alcudia; o se ha puesta en servicio la nueva interconexión a 400 kV entre Portugal y Galicia, entre otros trabajos.

Igualmente, se están acometiendo actuaciones para la evacuación de generación renovable, de forma que, de aquí a final de año se pondrán en servicio 43 posiciones, o se evoluciona la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Salto de Chira, en Canarias.

En lo que respecta a la deuda financiera neta del grupo, a septiembre se situaba en los 5.600,8 millones de euros, un 2,3% por encima de la del cierre del ejercicio de 2025 debido al fuerte ritmo inversor y que parcialmente ha sido compensada por la generación de caja de las operaciones de la compañía; por los fondos procedentes de la emisión del bono híbrido del 15 de abril por 500 millones de euros, así como por el cobro de subvenciones.