Mapfre ha reforzado su propuesta de valor con la incorporación de un nuevo servicio gratuito de testamentaría online y firma ante notario para los clientes que contraten cualquier modalidad del seguro de vida de la gama Confianza Vida. Gracias a este nuevo servicio, los asegurados podrán elaborar tanto su testamento hereditario como su testamento vital de forma sencilla, acompañados por especialistas y sin coste adicional.

En España, el año pasado fallecieron, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) más de 441.000 personas y, aunque no hay datos exactos (porque una persona puede haber otorgado varios testamentos a lo largo de su vida, por ejemplo), se estima que más de la mitad de las personas que fallecen cada año lo hacen sin haber hecho testamento. Esta situación obliga a sus familiares a afrontar trámites adicionales para acreditar la condición de herederos y gestionar la sucesión. En el compromiso por acompañar a sus clientes en los momentos clave de su vida, Mapfre amplía sus servicios, incorporando a su propuesta de valor un servicio de testamentaría online y firma ante notario que permite realizar este trámite de forma sencilla, ágil y con asesoramiento especializado.

El nuevo servicio tiene como objetivo facilitar la planificación sucesoria y ayudar a los asegurados a dejar organizada su voluntad personal y patrimonial, aportando tranquilidad tanto a los asegurados como a sus familiares. Además, este servicio, sin coste para el cliente, está disponible tanto para el asegurado como para la pareja de hecho, siempre que esté inscrita en un registro público de parejas de hecho (autonómico o municipal).

Entre las prestaciones incluidas destaca el acompañamiento integral de un profesional especializado en sucesiones, que analiza cada situación particular y resuelven las dudas que puedan surgir durante todo el proceso. Asimismo, el servicio contempla la redacción del testamento hereditario, que permite ordenar el reparto del patrimonio tras el fallecimiento, como el testamento vital, documento en el que una persona deja reflejadas sus instrucciones sobre cuidados y tratamientos sanitarios para el futuro.

Además del asesoramiento jurídico especializado, Mapfre se encarga de gestionar todos los trámites necesarios para formalizar la documentación. El servicio incluye la coordinación de citas, la firma ante notario de los documentos, el abono de las tasas que correspondan y la entrega de una copia simple del testamento. Asimismo, se encarga de la inscripción de los documentos en los registros oficiales correspondientes.

La incorporación de este servicio se enmarca en la apuesta de la compañía por ofrecer una protección cada vez más completa, adaptada a las diferentes necesidades de cada etapa de la vida, ayudándoles a planificar con antelación aspectos relevantes de su futuro personal y familiar.

La gama Confianza Vida está diseñada para ofrecer soluciones de protección adaptadas a las diferentes etapas de la vida. Incluye diferentes modalidades, entre las que destacan Estándar (orientada a quienes buscan una protección integral para su familia), Single (dirigida a personas que viven solas o sin cargas familiares directas y desean proteger su bienestar financiero), Senior (enfocada en proporcionar tranquilidad y respaldo en etapas más avanzadas de la vida) y Estabilidad (combina protección y ahorro para ayudar a construir una mayor seguridad financiera a largo plazo).

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.