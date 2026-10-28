Endesa registró un beneficio neto atribuible durante los nueve primeros meses de 2026 de 1.962 millones de euros. La compañía energética aumenta sus ganancias un 14,7% y ha ratificado sus previsiones para 2026. La facturación de Endesa se incrementó un 9% hasta los 17.389 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la eléctrica alcanzó los 4.577 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 8,4% más que en el mismo período de 2025. Gran parte de este aumento se debe a los ingresos regulados, que representaron el 50% del ebitda.

Una de las áreas de mayor interés de las cuentas financieras de la compañía es su aumento de la inversión de capital (capex) en redes. Paulatinamente, las energéticas están poniendo más atención a esta tecnología frente a la expansión de instalaciones energéticas.

La inversión de Endesa en redes aumentó un 42% hasta los 900 millones de euros. Es la partida que más incrementa de todo el capex de la compañía durante los nueve primeros meses de 2026, que alcanzó los 1.600 millones de euros.

El aumento de las inversiones no ha influido en sus flujos de caja. Endesa registró una entrada neta de tesorería de 3.500 millones de euros y mantuvo su deuda financiera neta contenida respecto a su ebitda, alcanzando los 11.200 millones de euros.

Endesa anunció que presentará una actualización de su plan estratégico en febrero de 2027. Será el primero que correrá a cargo de Gianni Armani al frente de la compañía energética.