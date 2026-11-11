Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad y quiénes son los beneficiarios

Este mes de noviembre llega con la paga extra de Navidad de la que podrán disfrutar los alrededor de 10 millones de españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social. A partir de la última semana de este mes, los bancos españoles irán desembolsando las cantidades correspondientes a los pensionistas que recibirán su nómina por duplicado con motivo de la Navidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de Navidad que se abona en este mes de noviembre.

La Tesorería General de la Seguridad Social gastó 14.540 millones de euros en octubre en pensiones en el pasado mes de octubre y este noviembre se prepara para el mayor desembolso de la historia con motivo de la paga extra de Navidad. La mayoría de los 9,6 millones de ciudadanos que en España son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad permanente o en favor de familiares, en los próximos días recibirán una nómina doble conforme indica la Ley General de la Seguridad Social.

«Las pensiones se pagan en 14 plazos al año, que corresponden a una nómina mensual más dos pagos adicionales, que se abonan mensualmente junto con las nóminas de junio y noviembre y son por el mismo importe que la nómina mensual ordinaria», indica la Seguridad Social a través de sus canales oficiales sobre las pagas extras que reciben la mayoría de pensionistas. Los únicos que se quedarán sin nómina doble son los que reciben una pensión de incapacidad permanente procedente de accidente laboral o enfermedad profesional, que reciben las extrar prorrateadas en la nómina mensual.

¿Cuándo se paga la extra de Navidad?

La paga extra de Navidad se pagará en la última semana de noviembre. Como suele ser habitual mes a mes, los bancos españoles adelantan las cantidades correspondientes a sus clientes con el objetivo de allanar el camino a final de mes a millones de españoles. Hay que tener en cuenta que la TGSS paga las pensiones entre los cuatro primeros días del mes siguiente y con esta acción las entidades financieras le dan un cariño a los que tengan la pensión domiciliada en el banco correspondiente.

Según informa HelpMyCash, Bankinter y Unicaja serán los primeros bancos que abonen la paga extra de Navidad a sus clientes a partir del lunes 23 de noviembre. El martes 24 de noviembre será el turno de CaixaBank y Banco Santander y, a partir del miércoles 25 de noviembre, será el turno del resto de entidades financieras de España. Durante la última semana de noviembre se abonarán alrededor de 9 millones de pagas extras y la sucesión de días será la siguiente: