El Partido Popular ha anunciado que eximirá a los jóvenes del pago del IRPF durante sus primeros años. Si el PP llega al Gobierno, promete aprobar una ley que reduzca el pago del impuesto a la renta a los trabajadores y autónomos que tengan entre 18 y 35 años durante los cuatro primeros ejercicios de trabajo.

La medida plantea una disminución progresiva. Durante el primer año se aplicará una reducción del 100%, del 75% en el segundo año, del 50% en el tercer año y del 25% en el cuarto. La rebaja se aplicará desde la primera declaración tras la aprobación de la ley.

La medida abarca a todo tipo de ocupados jóvenes, tanto autónomos como asalariados. Esta situación favorece, especialmente, a los trabajadores por cuenta propia, que deben obligatoriamente presentar declaración de la renta, independientemente del nivel de ingresos, y tener los pagos de IRPF trimestrales al día.

Deflactación del IRPF

El programa electoral del PP ha incidido en rebajas de impuestos a través del IRPF. El impuesto sobre la renta es el tributo más importante de España y el que afecta más a las familias, gracias a su capacidad de modularse en función de sus circunstancias personales.

Una de las medidas comprometidas por la formación es la deflactación del IRPF. «La principal subida fiscal de los últimos años no se votó en ningún Parlamento: fue la decisión de no actualizar el IRPF mientras los precios crecían casi un 30%», señala el PP en su programa electoral.

El alza al que se refiere el PP se conoce como «progresividad en frío». Tal y como está planteado el impuesto, conforme aumentan los ingresos de los trabajadores, proporcionalmente pagan más impuestos. Sin embargo, al no reequilibrarse las tasas con el aumento de la inflación, en la práctica supone pagar más impuestos sin una mejora real de los ingresos.

El PP ha prometido elevar los mínimos personales y familiares del IRPF, que en el caso general se sitúan en 5.500 euros en el tramo estatal. Al aumentar el nivel mínimo de ingresos que no deben pagar impuesto sobre la ronda, supone en la práctica una reducción de impuestos, lo que afecta en mayor medida a las rentas bajas y medias.

El PP ha prometido aprobar una ley que sitúe el mínimo exento de IRPF en el salario mínimo interprofesional, situado ahora mismo en 17.094 euros al año. Conforme este umbral se actualice cada año, así lo hará la reducción del IRPF.