Los abogados laboralistas coinciden: «No te pueden obligar a trabajar un fin de semana» y te avala el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores

El abogado experto en derecho laboral, Juanma Lorente, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que toca un tema controvertido dentro del universo del trabajo: cuando la empresa obliga a un trabajador a desempeñar su función un día de fin de semana. Según este profesional de la materia, esto supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, como indica el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa tendrá que justificar este cambio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre tus derechos si la empresa te obliga a trabajar un sábado o un domingo.

Esto es un clásico que ocurre en empresas de toda España: cuando un jefe cambia por sorpresa el horario a un trabajador y le pide desempeñar su función durante un fin de semana. Si esto ocurre de forma esporádica, puede que no ocurra nada, pero si este cambio se queda perenne en el tiempo, la empresa tendrá que justificar esta acción de acuerdo a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41, que se denomina: «Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo».

La opinión de un experto sobre el caso

Juanma Lorente, un abogado laboralista que puede publicar vídeos en las redes sociales didácticos para los trabajadores, ha tocado este tema en una de sus últimas publicaciones. En ella, explica el caso de un trabajador que en su día firmó un contrato de lunes a domingo, pero que en realidad siempre ha desempeñado su función entre el lunes y el viernes.

«No te pueden obligar a trabajar un fin de semana, incluso teniendo un contrato con jornada de lunes a domingo», aclara este experto en una de sus últimas publicaciones realizadas en TikTok. «Por mucho que venga de lunes a domingo, si tu jornada termina siendo de lunes a viernes, para cambiarla tendrá que hacer una modificación sustancial», aclara en su intervención.

En otro de sus vídeos también toca otro de los temas controvertidos que tienen que ver con los cambios en el horario de la jornada laboral que muchas empresas suelen hacer de un día para otro. «Si llevas haciendo un horario bastante tiempo y la empresa te lo modifica, es una modificación sustancial, por lo que debe avisarte por escrito, debe haber un preaviso de 15 días y, lo más importante: debe haber una razón económica, técnica, organizativa o de producción que justifique el cambio de horario», cuenta.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre trabajar el fin de semana

¿Y qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre ello? El artículo 41, que se centra en las «modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo», deja claro en su primer punto que «la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción». «Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa», especifica.

Además, informa que tendrán la «consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo», las que afecten a las siguientes materias: