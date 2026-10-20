Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: se permiten 6 horas libres y pagadas a la semana para buscar un nuevo empleo durante los 15 días de preaviso

Hacer frente a un despido suele ser un trago de mal gusto para cualquier trabajador, pero la ley otorga medidas de protección para favorecer el cambio hacia un nuevo empleo. El Estatuto de los Trabajadores contempla ciertos derechos enfocados para respaldar al empleado en tal duro momento, principalmente cuando el fin del contrato obedece a una causa objetiva.

Uno de los derechos más ignorados por la sociedad española, pero más relevantes, es el que se ejecuta en los casos de despido objetivo. La normativa brinda al trabajador un permiso retribuido para destinar tiempo a buscar un nuevo trabajo antes de que el contrato expire. No es, por tanto, una gracia por parte de la empresa, sino un derecho legítimo.

Qué ley permite esta situación y de qué consta

Es el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores el que fija que, durante el periodo de preaviso de 15 días que la empresa debe facilitar por escrito, el trabajador tiene derecho a un permiso de seis horas semanales sin rebaja alguna en su nómina. Este tiempo empieza a correr desde la recepción de la comunicación del despido por parte del trabajador hasta la finalización efectiva del contrato laboral.

Para poder formalizar dicho derecho, es el empleado quien debe demandarlo de manera explícita, ya que por norma general casi ninguna empresa lo ofrece al trabajador. La distribución de estas horas debe acordarse entre el trabajador y el jefe en función de las necesidades de la compañía. En caso de que el contrato sea de media jornada, el permiso es de tres horas semanales.

Con respecto a este tema, Andrés Millán, abogado laboralista, ha avisado a través de sus redes sociales que el objetivo de este permiso es únicamente la búsqueda activa de empleo. Resalta que «no es para estar tirado en casa en el sofá» y, por consiguiente, el empleado está obligado a ser capaz de «justificar que hemos presentado currículum, que nos estamos presentando a entrevistas a través de correos que hayas intercambiado con las empresas».

En qué se basan para que sea un despido objetivo

Este derecho está asociado a las destituciones por causas objetivas que, según comparte Campmany Abogados, tienden a estar relacionadas con la situación económica, productiva, organizativa o técnica de la empresa. Consiste en una «medida extrema que debe estar justificada y ser debidamente comunicada al trabajador». No debe confundirse con otro tipo de despidos, como el disciplinario, el colectivo o la conclusión de un contrato temporal.