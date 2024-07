Xavi explica cómo intentó convencer a Endrick para que fichase por el Barcelona y no por el Real Madrid

Endrick fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid este sábado 27 de julio y en el mismo momento en el que se producía este acontecimiento en el Santiago Bernabéu, salía a la luz a las redes sociales, o mejor dicho se recordaba, una entrevista que llevó a cabo Xavi Hernández en 2022 cuando todavía era entrenador del Barcelona donde explica cómo intentó convencer al brasileño para que fichase por el conjunto azulgrana y no por su eterno rival.

«Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. Les expliqué el proyecto que tenemos en el Barça. Queremos talento y él es un talento. Tiene gol, regate, una capacidad brutal para marcar la diferencia. Es un jugador del presente, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro”, comentaba. «Es el tipo de futbolista que necesitamos. Conoce el proyecto y estamos hablando. Espero que se una a nosotros. Depende de él», añadió el que por aquel entonces era el técnico del Barcelona.

Pero Endrick fue claro en su presentación. El brasileño relató en en innumerables ocasiones su amor por el Real Madrid desde niño: «Desde pequeño estoy enamorado del Real Madrid. Mi sueño era este y no quería nada más. Cuando comenzaron las negociaciones, preguntaba a mi padre si el Madrid estaba en ellas. Sólo me ha importado el Real Madrid. Siempre he soñado jugar aquí», comentó el ex del Palmeiras.

«Es un sueño desde pequeño estar aquí. Estar jugando en el Real Madrid y en esta ciudad maravillosa. Vine a Madrid por Cristiano Ronaldo. Hace años estuve buscando a mis ídolos y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid», continuó Endrick.

Pois é Xavi… você trocou ideias com o Endrick porque ele é bom, porém o Abel disse que Breno, Mayke na ponta e Arthur são melhores. Abel diz que não tem um banco bom. O banco: Endrick, Luís Guilherme e Kevin (fez de pênalti) pic.twitter.com/jlJDfSih80 — ANTI RÚSTICO | Fan Account | Palmeiras #SEPVIVE (@Olheiesumi) October 6, 2023

El sueño de Xavi

La opción del Barcelona siempre estuvo ahí, pero él lo tuvo claro desde el primer momento. Endrick quería cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid. Y finalmente lo cumplirá. De momento ya ha sido presentado y dentro de poco se vestirá de corto para disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca y el dorsal 16 a la espalda.