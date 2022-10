Xavi: «El día que crea que no soy la solución me iré a casa»

Xavi Hernández compareció este sábado poco más de 24 horas antes del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El egarense repasó todo y cómo llega a este partido tras lo sucedido en el Champions League, donde el mazazo deportivo fue tremendo. Llegan tocados, especialmente anímicamente, aunque recuperan a algunos jugadores claves como Jules Koundé para este trascendental duelo ante los blancos. El entrenador, al que se le cuestiona ahora, dejó claro que no será un problema en el banquillo si se toma la decisión.

El año pasado su plan salió bien

«Puede servir de referencia para ser valientes, tener posesiones en campo rival… Ellos se sienten cómodos en bloque bajo y medio para salir a la contra pero nosotros también tenemos que estar en bloque y atacar de manera compacta. Es lo que nos gusta. Tenemos que tener personalidad. Llegamos en mejor momento en Liga que el año pasado y hay que aprovecharlo».

Positivo… pese al mazazo

«Es importante, vital para los dos. A ver quién sale líder. Es pronto para el proyecto. Tengo la sensación que estamos en construcción. Lo del otro día en Europa nos enfada y entristece, pero hay que ser positivos. Estamos en el buen camino. Estamos haciendo una Liga espléndida, quedan otras competiciones y las notas son al final de temporada, aunque en Europa no es nada buena. Pero el proyecto acaba de arrancar».

Jules Koundé llega al Clásico

«Está bien, al 100%, contento y bien físicamente. Ha entrenado fuerte y está disponible, veremos mañana».

¿Es Busquets intocable?

«Es importante. No hicimos la mejor segunda parte, nos partimos y sufren los centrocampistas en especial, Busi. ¿Intocable? Todos tienen que estar preparados para participar siempre».

¿Cómo está el vestuario tras el golpe?

«Esperemos que no pase factura. Lo dimos todo, con una primera parte excelente y se nos fue por detalles. Europa pasa factura. No nos gusta esta decepción. Sigo siendo optimista y veo al equipo con ganas de ganar cosas esta temporada. Hay que continuar trabajando, no conozco otro camino para el éxito».

¿Se está siendo muy duro con los capitanes?

«No lo sé, intento leer poco, porque sé de este club y se dudará de todo. Intento focalizarme en el trabajo y en el partido de mañana. No sé si es justo o injusto. Empatamos un partido que no debíamos y vendrán críticas, somos el Barça. Pero no hay que estar pendientes del ruido de fuera ni del entorno».

Muchos goles encajados en Europa

«Difícil de explicar pero hay errores individuales, de línea defensiva… en muchos casos es demérito nuestro. En Liga hemos estado muy bien».

Lo anterior importa poco en el Clásico

«Es impredecible. Es el partido al que menos importancia se da al partido anterior, lo he vivido como jugador. El año pasado no llegábamos en buen momento y ganamos».

¿Ganar por encima de todo?

«No, no. No es el objetivo, que es ganar jugando bien, de la manera que creemos nosotros, siendo protagonistas, atacando de la mejor manera posible y la consecuencia de todo esto es ganar. Intentamos no analizar a partir del resultado, que es lo que cuesta, pero la gente es muy resultadista, que es normal».

¿Se puede parar a Vinicius?

«Hay opciones. Decidiremos mañana. No solo Vinicius, es Benzema, si juega Valverde, Rodrygo… Es un partidazo, veremos la pareja de centrales. No es parar a Vinicius sino parar al Madrid como colectivo».

No será un problema en el futuro del Barça

«Mejoramos desde que cogimos al equipo. A nivel de resultados la lástima es el bajón con el Inter, porque íbamos bien. Vamos líder en Liga, sin perder y la temporada me hace seguir siendo optimista. Sé dónde estoy y no pararé de trabajar e insistir en lo que estamos haciendo. Cuando no lo vea claro me iré a casa, pero de momento lo veo bien y soy optimista. No seré un problema para el Barça el día que crea que no soy una solución».

Otros estilos de juegos

«No es la idea, que después se dé… pero queremos atacar en bloque. Otra cosa es que hay jugadores que van bien al espacio pero tenemos que ser más maduros en este sentido, no tenemos futbolistas en el medio para jugar así».

Habló con Laporta

«Confianza máxima, que queda mucho, que se ha dado la cara en Europa… El presi es muy optimista, siempre te da alas. Está siendo cruel esta Champions con nosotros pero no hay que salir del camino, estamos bien y hay que seguir con este trabajo que vamos elaborando».

Le preguntan por si le pone «cachondo» el Clásico

«No sé si cachondo es la palabra. Pero me gusta jugar contra el Madrid, soy competitivo y me gustaría seguir siendo jugador, ya lo dije contra el Inter. El ambiente fue una maravilla. Es en estos partidos donde hay que dar la talla, y también como entrenador. Oportunidad para salir más líderes».

Críticas al trabajo de Xavi

«Lo entiendo, sé dónde estoy. Al final hemos fallado un día que no debíamos fallar. Si algo tengo es empatía y entiendo al culé, estoy triste también. No nos dio para ganar pero hay que seguir siendo positivos. Vine para revertir la situación y se puede conseguir. Cuando no lo vea, os lo diré, pero veo mimbres en la plantilla, buenos fichajes. Es pronto para sacar conclusiones, aunque sí, en Europa estamos fallando. Pero queda la Liga y otras competiciones».

¿Ratificado en el puesto?

«No hablamos del tema, supongo habrá salido en prensa, pero no hablamos de ninguna continuidad. A trabajar y la temporada sigue».

Con Benzema y sin Araujo

«Cambiaremos poco, aunque no tenemos a Ronald que paró a Vinicius. El que juegue en la derecha tendrá que estar muy bien pero tendrá que tener ayudas. Lo veo más como un trabajo colectivo. Pero más que Vinicius es el bloque lo que me preocupa».

¿Será el primer Clásico sin los capitanes?

«No lo sé, ya hemos jugado este año sin capitanes. Veremos mañana. Pero ya ha pasado esta temporada, de jugar sin capitanes. Ni lo miro esto, me da la sensación que se miran solo los capitanes, pero es el grupo, la plantilla, y no solo los que juegan de inicio».

Inferiores en Europa

«No lo creo. Al final empatamos, si pasara esto no hubiéramos empatado dos veces. El equipo cree y tiene fe, tiene alma, coraje, y creímos hasta el final, aunque no se dio. Es difícil de explicar. Muchas circunstancias y no hemos estado bien en el momento justo. Si lo comparamos con el año pasado en Europa, las sensaciones son distintas. Me quedo con lo positivo para ir creciendo».

Más cerebro en los partidos importantes

«Se necesita más músculo, pero el cerebro, para tomas de decisión, entender cuándo hay que parar, temporizar… sí, falta más músculo pero de cerebro, no físicamente».

Soluciones ante la crisis

«Un poco todo. Hemos visto errores, aciertos y en la primera parte atacamos bien, pero nos penaliza mucho los errores de línea defensiva. El equipo se rehace y acaba compitiendo al máximo nivel. Quizás merecíamos más pero el resultado es el que es. Recuperar al equipo anímicamente e insistiendo en este camino, iremos bien».

Sufre como entrenador

«Comparando con ser jugador, no hay color, se disfruta más como jugador. Y puedes hacer más con el balón que sin. Pero intento que disfruten de la competición, es un partido para disfrutar. El miércoles también. Mañana, a partir de juego, disfrutar, ser protagonistas, que salga la mejor versión de cada uno… es lo que intento como jugador. Pero hay momentos de todo, ser entrenador del Barça es desagradecido. Es mejor ser jugador que entrenador».

Probar de media distancia

«Es una virtud que hay que explotar. Algunos lo probaron el otro día. Hay que alternar cosas con chutar y lo hicimos desde fuera del área. Podemos y debemos chutar».

El Clásico, un reto

«Una gran oportunidad. Queremos salir siendo líderes. Es un gran reto y necesitamos cambiar el chip, es una competición distinta y soy positivo».