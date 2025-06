Xabi Alonso pasa de hacer cuentas: «Hemos visto el cuadro, pero vamos a ir a ganar»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Lincoln Financial Field de Filadelfia en la previa del encuentro que enfrentará a Salzburgo y Real Madrid. Los blancos, primeros, necesitan un punto para clasificarse a los octavos de final, aunque tienen claro que deben ganar para ser primeros.

«No es buena idea pensar en no ir a ganar el partido. No es un buen mensaje para nadie. Incluso la sensación, que son muy importantes las sensaciones que tengamos ahora, de querer plantear algo que no sea ir a ganar, no está en la cabeza de nadie. He visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar», analizó Xabi Alonso sobre las cuentas de su equipo.

El tolosarra también sacó el bisturí para dar su opinión acerca del nivel de los equipos sudamericanos. «Nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver el nivel de competitividad que hay fuera. El adaptarse a las condiciones, quien mejor lo haga o quien llegue en mejor momento, ayuda. Son unas condiciones que nosotros durante el año no tenemos. Pero aparte de eso, ves equipos que no tienes en el radar y que son muy buenos, que se preparan bien y dan buen nivel. River Plate está jugando muy bien, los brasileños evidentemente también. Así como al inicio decíamos que esto tenía que ir encarrilado con los europeos, ahora seguramente se nos ha abierto la mira. Eso es bueno para el fútbol en general», detalló.

El Mundial de Clubes le ha llegado algo pronto a Xabi Alonso, quien apenas tuvo una semana para preparar el torneo. «Lo he tenido en cuenta. La planificación más que una pretemporada, es un campeonato como el de una selección. Lo estamos enfocando así y se ve en la distribución de los minutos. Es muy diferente a una pretemporada, en la que puedes ir alternando y distribuyendo carga. Aquí es una competición y es más ‘formato selección’ que de clubes, por eso es un poco especial este Mundial de Clubes. Ayer, por ejemplo, después de nueve días entrenando, liberamos un poquito, porque los jugadores necesitan coger aire. Hoy han podido entrenar bien».

Xabi Alonso cuenta con Rodrygo y ensalzó a Brahim. «Veo bien a Rodrygo, le veo con ganas. El otro día fue una decisión técnica. Sigue siendo importante y le vamos a necesitar. Es un jugador especial, creo que va a tener un buen papel en el Mundial de Clubes. Y Brahim es un chico que entiende muy bien las cosas. Es un jugador competitivo, que tiene esa gran calidad de cambiar partidos. Cuando tiene que jugar 20 o 30 minutos agita, genera una reacción y esa es una gran cualidad. También de inicio, por supuesto. Pero tener esos jugadores que sabes que van a tener buen impacto es muy importante», aseguró el técnico blanco.

Mbappé no llega al partido contra el Salzburgo, pero será uno más para Xabi Alonso cuando lleguen las eliminatorias. Ya ha pisado el césped tras superar el cuadro de gastroenteritis que agudo. «Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas y corría un poco. Ha estado bien, pero no lo suficiente recuperado. Todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Hemos hablado después del entrenamiento y prefiere quedarse recuperando bien para cuando pasemos, y si pasamos a octavos, estar disponible. Todavía está en el proceso de recuperación, no está perfecto para mañana».