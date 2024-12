Vinicius Junior se perderá el partido que enfrentará en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Sevilla el próximo 22 de diciembre, el que será el último partido del año, por sanción. Martínez Munuera amonestó al brasileño, que fue suplente tras el esfuerzo de Bérgamo, por protestar una acción. Llegaba a Vallecas con cuatro tarjetas y, tras ver una nueva ante el Rayo, no estará en el duelo contra los hispalenses.

Vinicius fue amonestado por protestar de manera airada una decisión del árbitro, que no dudó en enseñarle una amarilla que perjudicará a los suyos, ya que Ancelotti no podrá contar con el brasileño en el partido contra el Sevilla que cerrará el año 2024 para el Real Madrid. Justo después de la amonestación, el madridista reclamó un penalti que no se señaló.

Vinicius fue suplente contra el Rayo Vallecano por decisión técnica. El brasileño hizo un esfuerzo físico muy importante el pasado miércoles en Bérgamo, donde marcó un gol y dio una asistencia, y Ancelotti decidió que lo mejor era que se tomara un respiro en este encuentro. No obstante, saltó al terreno de juego en el minuto 63, siendo el primer cambio del Real Madrid en Vallecas.

Sólo nueve minutos después, Martínez Munuera le enseñó la cartulina amarilla. El delantero del Real Madrid se marchaba en velocidad, fue sujetado por Lejeune, que le frenó el contragolpe. Aunque en un principio dejó seguir, Martínez Munuera terminó parando el juego y fue entonces cuando Vinicius le reclamó la tarjeta para el central rayista.

Cuando vio que el colegiado no iba a amonestar al defensor, el astro canarinho entró en cólera y discutió airadamente la decisión del árbitro. Martínez Munuera no lo dudó y le mostró la que es la quinta amarilla para Vinicius en esta Liga, lo que le lleva a tener que perderse el próximo partido de los blancos en la competición. Será en el último duelo del año, ante el Sevilla.

Vinicius llegaba ya en alerta y, además, se encontraba con un árbitro que en, contando este duelo en Vallecas, le ha amonestado ya en cinco ocasiones por acciones similares. La última, en El Sadar ante Osasuna. En aquel partido, Vinicius insistió al colegiado en que aplicara algún tipo de protocolo, puesto que le estaban cantando repetidamente «¡Vinicius, muérete!».

Aquello derivó en una denuncia del club contra el colegiado, puesto que consideraron que hubo una «redacción negligente del acta» al no recoger nada sobre los insultos que sufrió el futbolista madridista en el estadio de Osasuna.

Tras esa acción en la que Vinicius ha visto la amarilla por protestar ante el Rayo Vallecano, Martínez Munuera volvió a ser protagonista. No pitó un penalti claro sobre Vinicius de Mumin, que le propinó una patada. Desde el VAR, González Fuertes no le llamó para revisar la jugada en el monitor. Todo, yendo 3-3 en el marcador, lo que hubiera permitido a los blancos firmar el gol de la victoria.