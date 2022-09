Vinicius no se conforma: «Tengo que mejorar en todo»

Vinicius Junior fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el Celtic en Glasgow. El brasileño hizo el último gol de los madridistas en la pasada edición de la Champions, un tanto que valió un título. Ahora, regresa a la máxima competición continental con el objetivo de revalidar el título.

Defensa del título

“Comenzamos con mucha alegría tras haber ganado la Champions, pero queremos ganar otra. Tenemos buenas sensaciones y mucha confianza. El míster siempre nos dice que tenemos que defender bien nuestro título. Tenemos que tener la cabeza tranquila y hacer lo mejor para el Madrid”.

Mejores del mundo

“Eso es para la gente. Yo tengo la cabeza tranquila. Siempre tengo que estar en mi mejor versión para hacer grandes cosas esta temporada. Los grandes jugadores lo son por mucho tiempo y eso es lo que me gustaría”.

Cifra de goles

“Quiero marcar más goles. Lo principal para mí es jugar bien con mi equipo. Tengo 22 años, tengo que seguir evolucionando y hacer buenas cosas para este club, que me lo da todo”.

Comienzo de la temporada del Celtic

“Es un gran equipo y la gente presiona mucho. Hemos visto vídeos. Sabemos que ganaron el último partido 4-0. Es mi primera vez aquí y quiero hacer un gran encuentro para comenzar la Champions ganando”.

Nacionalidad

“El club y la gente siempre me ha dado mucho. Sigo evolucionando. Llegué con 18 años y acababa de empezar mi carrera. Tengo 22 y las cosas muy claras. Sé que me quieren mucho y a mí y mi familia nos encanta estar en Madrid. Quiero estar aquí por mucho tiempo”.

Las burlas del pasado

“Yo siempre escucho a la gente me quiere y que está conmigo. Eso es lo que importa. Los que hablan fuera cuando estoy mal o bien me da igual. Quiero hacer las cosas para la gente, que son los que realmente saben lo que hago todos los días. Espero que sea la primera temporada de muchos goles y asistencias para estar aquí mucho tiempo como Modric, Marcelo, Karim o Toni, que son leyenda”.

El Celtic

“Es un equipo que no para de correr. Vi muy poco, pero tengo que ver más. Tengo las cosas muy claras y hay que jugar como siempre. Tiene que ser el adversario el que se adapte”.

Cosas a mejorar

“Tengo que mejorar en todo. Quiero evolucionar hasta el último día de mi vida. Jugar con Karim me da un plus para no parar de crecer. Tengo que seguir para hacerlo. Es muy difícil, sobre todo en el club más grande del mundo”.

Afición rival

“Me encantan estos partidos. Me gusta jugar con estadios llenos y mucha presión”.