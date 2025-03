Vinicius explica el motivo por el que no fue a la gala del Balón de Oro

Vinicius Jr ha explicado los motivos por lo que no acudió a los premios del Balón de Oro pasados casi cuatro meses de aquel evento. El brasileño, que finalizó segunda detrás de Rodri Hernández, no asistió a la gala por decisión del Real Madrid. «Yo hago lo que el club manda y el club me pidió quedarme en Madrid», dijo el jugador en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Champions League.

El delantero quiso aclarar que no se sintió ofendido por los votos de sus compañeros de profesión y además cree que en el futuro puede optar a ganar el premio. «No me sentí engañado, la gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, cuando estás cerca te lo crees, pero voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más», aseveró el 7 madridista.

El Balón de Oro sufrió cambios en el sistema de votación esta temporada coincidiendo con la entrada de la UEFA en la organización que hasta ahora era llevada en exclusiva por France Football. El futbolista, meses después, ganaría los premios The Best organizados por la FIFA obteniendo una importante mayoría.

Ahora Vinicius explica los motivos que le hicieron a no ir a la gala y desvela que fue una decisión consensuada con un Real Madrid que fue premiado en otras categorías como por ejemplo Mejor Entrenador para Carlo Ancelotti. El club, sin embargo, consideró que era mejor no asistir a una gala donde consideraron que no había que asistir.

Vinicius no se ha visto mermado en su rendimiento con el Real Madrid tras este golpe firmando una temporada muy buena a tenor de sus números. En 35 partidos, el brasileño ha conseguido 18 goles y repartido 11 asistencias de gol a sus compañeros. Su candidatura como futuro Balón de Oro sigue intacta.