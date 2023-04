La vieja guardia no falla a Ancelotti

No faltaron a su cita. Otra vez. Cuando Kroos, Modric y Benzema se encuentra con un partido grande, siempre responden. Son como un reloj suizo que siempre da la hora en punto. No perdonan. Y en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey con el Camp Nou como escenario no iban a ser menos. Tardaron en entonarse, pero cuando lo hicieron fueron un ciclón que, una vez más y como casi siempre, dieron la razón a un Ancelotti que, hasta la fecha, tiene claro que seguirá contando con los tres siempre que estén disponibles en este tipo de citas.

Benzema es el que acapara todos los focos porque hizo tres goles y medio. Sí, y medio. Y es que, aunque el primer tanto, el que inicia de la remontada, es obra de Vinicius, tal y como refleja el acta del encuentro, Karim no duda empujarlo para dejar claro que esa diana debe subir al marcador. Luego, tras el descanso, hizo tres más para sentenciar al Barcelona y confirmar que está de vuelta en el mejor momento posible. Segundo balón que se lleva a casa consecutivo después del de Valladolid.

El otro que tuvo destellos de calidad, pero destellos de esos que ganan partidos, fue Luka Modric. Si en la primera mitad estuvo muy desaparecido, en la segunda parte tiró de chistera para armar la jugada del 0-2. Con ventaja en la eliminatoria, empezó a imponer su ley y eso es sinónimo de disfrute madridista y penitencia rival.

Por último, el que más cuestionado estaba para este duelo era Kroos. Tras jugar 90 minutos ante el Valladolid parecía que podía ser suplente, pero Ancelotti siempre se apoya en sus hombres de confianza. El que más apareció en la primera mitad, donde el Barcelona sí compareció. Una vez más dejó claro que no tiene fecha de caducidad y lo mejor es que Ancelotti lo sabe.