El VAR avisa a Busquets Ferrer para que expulse a Llorente por una falta criminal sobre Fran García

Marcos Llorente le hizo una falta criminal a Fran García en el minuto 97 del descuento del derbi que le pudo costar una lesión muy grave al lateral izquierdo del Real Madrid. El manchego iba en carrera y el ex jugador del equipo blanco le dio una patada durísima con la pierna apoyada en el césped. En primer lugar, el árbitro de campo Busquets Ferrer le sancionó sólo con amarilla, pero Iglesias Villanueva desde la sala del VAR en Las Rozas le avisaría para que le expulsara.

El futbolista del Atlético del Madrid vio entonces la roja en los coletazos final de un derbi muy caliente que se saldó con empate (1-1) tras el gol de Eder Militao en el minuto 64 y el de Ángel Correa en el descuento. La expulsión de Llorente fue una de las últimas acciones de un encuentro que se paró durante más de 20 minutos después de que los ultras colchoneros lanzasen varios objetos cerca del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El cambio de decisión del colegiado fue bastante rápida, pues la acción no dejaba lugar a dudas. La roja a Llorente era clara y es que Busquets Ferrer calificó la entrada como «brusca y grave». La expulsión no influyó demasiado, ya que el árbitro pitó el final del partido tras el último ataque del Real Madrid, que no acabó en nada peligroso para el equipo blanco.

La conversación tras la entrada de Llorente sobre Fran García