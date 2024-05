Toni Kroos explica los motivos de su retirada: «Quería acabar de la mejor manera con el Real Madrid»

Toni Kroos anunció su retirada del fútbol y marcha del Real Madrid a través de sus redes sociales, pero también lo hizo a través del podcast que comparte con su hermano Félix llamado ‘Einfach Mal Luppen’. En este segundo comunicado, el todavía jugador blanco explicó los motivos de su marcha y reconoció estar para algún año más, pero que «no quiero ir a un punto donde la gente piense que por qué sigo así, estando en el banquillo, que no disfruto…»

«Quiero anunciar algo importante de mi futuro y no son palabras fáciles. Seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sepáis, que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid es mi última. Estoy convencido de que es la decisión correcta para mí. Yo pensaba muchas veces en los últimos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como todo, pero estoy convencido que es lo que quiero. Pienso que es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea de acabar de la mejor manera con este club, porque es lo que se merecía. Es uno de las mejores temporadas que he jugado y es un buen momento para dejarlo», comenzaba.

Toni Kroos siempre mantuvo su idea de dejar el Real Madrid en lo más alto, y de eso mismo habla en el podcast ‘Einfach Mal Luppen’ en un perfecto castellano dedicado a la afición blanca. «Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, os acordéis de cómo fui y ahí siempre quería estar a la altura de lo que tengo ahora. Siempre quise retirarme aquí. Es mi última temporada aquí y en el fútbol. Juego la Eurocopa con Alemania, pero nunca pensé en irme a otro club».

Pero Toni Kroos reconoce que podría estar algún año más jugando en el Real Madrid, pero que quiere ser recordado en lo más alto. Aspecto que se va a cumplir, pues deja el conjunto blanco como pieza indiscutible para Carlo Ancelotti: «Es lo que quiero que sepáis. No es fácil. La gente dice que puedo jugar unos años mas. A lo mejor sí es así, pero no quiero ir a un punto donde la gente piense que por qué sigo así, estando en el banquillo, que no disfruto… Quería hacerlo en el mejor momento y el mejor momento es ahora».

Toni Kroos no quiere distracciones

Pero en el mismo comunicado donde anuncia su retirada del fútbol, pide al madridismo que no se distraiga y que se centre en la ansiada final de la Champions League el próximo 1 de junio. «Esta decisión es por eso. Lo que yo quiero decir es que estoy muy agradecido por estos 10 años, por el cariño que me habéis dado este tiempo. Un club especial con sus fans. Siempre me sentí en casa aquí en España en Madrid. Esta decisión ha cambiado mi vida de una manera muy positiva».

«Ahora quiero que todo lo que he dicho se olvide en los próximos días hasta que ganemos otro título. Lo más importante para mí es ganar este título. Hala Madrid y nada más», zanjó el centrocampista alemán en su comunicado oficial a través del podcast que comparte con su hermano.