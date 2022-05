Thiago Alcántara no se entrena al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión que el Liverpool han llevado a cabo este miércoles. Los ingleses, que están celebrando el Media Day de la final, tienen por el momento la baja del jugador español, que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en el duelo que midió a los de Klopp con el Wolves en la última jornada de la Premier.

Thiago tuvo que abandonar el partido pasado el minuto 45 de la primera parte. En un momento en el que el partido marchaba 1-1. Pese a que no tuvieron que entrar las asistencias a atenderle, su cara de preocupación hablaba por sí sola. Tras el encuentro, Klopp no fue muy optimista al ser cuestionado por la presencia del internacional español en París. «Creo que no va a llegar a la final… pero no lo sé. No es la mejor señal que esté cojeando», dijo el entrenador germano tras el duelo.

Los que sí se han entrenado y apuntan a la final son Salah, Fabinho y Virgil van Dijk. Todos han sufrido diferentes dolencias musculares a final de temporada, pero ya están recuperados y, salvo sorpresa, no se perderán el duelo contra el Real Madrid el próximo sábado.