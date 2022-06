Tchouaméni: «Mbappé me habló para ir al PSG, pero le dije que quería ir al Madrid»

Aurélien Tchouaméni vive un sueño en el Real Madrid y no dudó en repetirlo en su comparecencia ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a su presentación. El galo volvió a iniciar su discurso en castellano y después continuó en francés, expresándose con claridad y mostrándose ambicioso de cara a su futuro. Además, Tchouaméni contó que Kylian Mbappé había intentado convencerle de fichar por el PSG, pero su decisión era firme y estaba tomada.

«Estoy muy contento de estar aquí, es un sueño fichar por el Real Madrid. Vamos a trabajar mucho para ganar más títulos y continuar la historia del club”, comenzó Aurélien, antes de explayarse sobre lo que espera de su etapa en el equipo blanco, que comienza este martes.

PSG

“Es verdad que hubo otros equipos, pero en cuanto super el interés del Real Madrid no lo dudé un segundo. Quiero dejar huella y el mejor equipo para ello es el Real Madrid. Es un equipo con jugadores increíbles y la mejor decisión para mí”.

Benzema y Camavinga

“He tenido la suerte de hablar con Karim y con Camavinga. Con Camavinga hablamos en cuanto vimos lo que salía en prensa. En su caso podemos ver lo que ha mejorado en el mejor equipo del mundo. Karim es el mejor delantero del mundo, tengo la suerte de jugar con él en la selección y cuando todo avanzaba con las negociaciones, me escribió para contarme sobre el Madrid y se ofreció por si necesitaba ayuda con algo. Es una suerte tenerles”.

Negociaciones

“Sinceramente, ya había hablado con otros equipos, pero en una parte de mi cabeza esperaba la llamada del Madrid, cuando llamó a mi puerta no lo dudé un momento. Hablé con mi agente, mi familia y mi club para encontrar el mejor acuerdo. Ahora soy jugador del Real Madrid y es maravilloso”.

Mbappé intentó ‘ficharle’

“Kylian ha decidido quedarse en el PSG, él ya sabía que yo seguramente me iba a marchar del Monaco a final de temporada y quería saber si podía ir al PSG pero para mí la primera opción siempre ha sido el Madrid. El lo ha comprendido y está contento por mí».

Competencia

“Uno llega al mejor equipo del mundo y es comprensible que estén los mejores jugadores, tengo que demostrar mi calidad en los entrenamientos pero estoy muy contento de poder hacerlo”.

¿Qué puede aportar?

“Puedo aportar inteligencia, puedo ayudar al equipo a crecer, también los pases, las intercepciones. A nivel físico puedo recuperar muchos balones y creo que estos aspectos pueden aportar al equipo”.

Mejor posición

“Desde que soy pequeño he jugado con dos mediocentros, dos ‘6’ en el equipo. En el Real Madrid con un 4-3-3 mi posición sería mediocentro pero también puedo jugar como ‘8’, de interior, ya lo he hecho y tengo la capacidad de jugar en ambos puestos. No tengo problema”.

Pidió fichar por el Madrid

“Como anécdota, en la final de la Champions ya había negociaciones con el Madrid y con otros equipos, cuando veía los partidos con el PSG, contra el City, Chelsea… escribía diciendo que hicieran todo lo que puedan para que jugara en el Madrid”.

Cultura NBA

“Intento inspirarme en la cultura americana, estadounidense, sobre todo en el baloncesto, Kobe, Jordan… veo vídeos suyos en YouTube, son leyendas que siempre dan lo mejor de sí mismos e intentan perfeccionar su juego para dar el máximo. No podemos descansar, creer que con lo mínimo vamos a conseguir los éxitos, en mi día a día doy el máximo y es lo que voy a hacer aquí también”.

Precio

“El precio del fichaje no me corresponde hablar de ello a mí, intento ser el mejor en el campo y las discusiones entre clubes es cosa de ellos y del mercado actual. Tal vez no es cómo era antes, a mí el precio del fichaje no me interesa nada y no voy a hablar de ello”.

Casemiro y su sucesión

“Casemiro tiene una carrera excepcional, cuando era joven veía los partidos del Madrid y me he inspirado en jugadores mediocentros defensivos. No sé si seré su sucesor o no pero intentaré escribir mi propia historia. Si consigo ganar cinco copas de Europa significará que no lo he hecho tan mal”.

El Madrid, un desafío

“Evidentemente es un desafío pero no tengo que pensar sólo en el Mundial. Tengo que pensar en los entrenamientos, en los partidos con el Real Madrid. Si juego y tengo minutos no creo que haya problemas para ir al Mundial. En otros equipos tenía más posibilidades pero para mí esto es un desafío”.

Un sueño en el Madrid

“En cuanto el Real Madrid salió en las conversaciones directamente le dije a mi agente que consiguiera ese acuerdo con el Madrid, era lo que más quería. En mi cabeza mi primera opción siempre ha sido el Madrid. Como he dicho antes, es realmente un sueño que se cumple hoy y estoy muy contento de haberlo hecho”.

Mediocentro e interior

“He jugado mucho con el ‘8’ en la cantera y en mis clubes y en la selección. Ahora lo tiene Kroos, con lo que cuando llegué pregunté qué números había disponibles y me dijeron que el ’18’ estaba libre. Lo elegí porque es lo más parecido al ‘8’.

Ver las 14 Champions

“Estaba muy contento de verlo todo. He comprobado que era el mejor club del mundo, ha ganado tantos trofeos. Tenemos que buscar nuevos desafíos y ganar nuevos trofeos. Vamos a seguir trabajando para ello”.

Zidane y Benzema, ídolos

«Evidentemente Zidane es un icono del Real Madrid. Me acuerdo de 2006, pero Zidane había hecho unos partidos increíbles. Benzema también hace cosas increíbles y es cierto que son mis ídolos».

Consejos de Cesc

«Cuando llegué al Monaco sabía que estaba Fabregas en el equipo y si tenía una buena relación con él podía darme buenos consejos. Lo primero que me dijo es que tengo que recuperar e ir hacia delante, porque posiblemente no estuviera preparado, y ver todo el campo, ver lo que pasa antes de que el balón llegue a sus pies. Tengo que mejorar en todos los aspectos, soy joven y creo que estoy en el mejor sitio para mejorar».

Charla con Ancelotti

«He hablado con el entrenador, hace unas semanas, para ver qué pensaba él. Me dijo que si quería seguir creciendo y convertirme en uno de los mejores del mundo debía venir al Real Madrid. Después de firmar me dijo también que estaba muy contento».